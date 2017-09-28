Завершающий этап пуска тепла стартовал в Екатеринбурге
В уральской столице сегодня начался четвертый, завершающий, этап пуска тепла.
В уральской столице сегодня начался четвертый, завершающий, этап пуска тепла.
С 28 до 30 сентября на очереди следующие районы:
Железнодорожный: Сортировка (Билимбаевская, Кунарская), Шевченко, Бажова; Ленинский: Центр (Карла Либкнехта, Толмачева, Пушкина, Малышева, Горького);.
Кировский: Пионерский поселок (Учителей, Сулимова, Данилы Зверева, переулок Парковый, Омская, Уральская, Июльская, Пионеров, Советская);.
Октябрьский: Карла Либкнехта, Красноармейская, Луначарского, Тверитина;.
Верх-Исетский: Анри Барбюса, Токарей, Татищева, Репина, Третьего Интернационала, Бебеля, Готвальда, Колмогорова, Опалихинская.
Напомним, что пуск тепла в Екатеринбурге традиционно проводится в четыре этапа. К 1 октября батареи должны нагреться в жилых домах и соцобъектах всего города.