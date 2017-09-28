Омичам выплатили 60 млн рублей за чумных свиней

Источник: РИА "Новости"

Омским фермерам выплатили 60 млн рублей за чумных свиней. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

В Омской области продолжается выплата компенсаций жителям, пострадавшим от африканской чумы свиней. Накануне, 27 сентября, региональный минсельхозпрод выделил 27 млн рублей, которые пойдут на выплаты компенсаций 163 владельцам личных подворий.135 получателей живут в селе Луговое Таврического района, 27 человек — в селе Новотроицкое и деревне Малокулачье Омского района. Деньги направлены на лицевые счета граждан, понесших ущерб в результате отчуждения поголовья.

Всего из резервного фонда регионального правительства на выдачу компенсаций направили 59,6 миллионов рублей. Их получили 644 фермера.

До конца недели планируется выплатить ещё 3,3 млн. рублей, их получат жители села Лежанка Горьковского района и деревни Тамбовка Саргатского района.