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07:42 (мск), источник: ЕАН

В Свердловской области ограничено движение по трассе М-5

Дорожники предупреждают об ограничении движения по развязке на 185 км трассы М-5 «Урал».

Источник: Reuters

Речь идет об участке подъезда к Екатеринбургу в районе села Патруши и деревни Большое Седельниково.

Как сообщает «Уралуправтодор», с 28 сентября по 1 ноября 2017 года там будут проводиться работы по ремонту путепровода.

Автомобилистам предлагается использовать альтернативные развязки — на 187 км, в районе поселка Полевой и на 179 км — в районе поселков Октябрьский и Первомайский.

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