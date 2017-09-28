В Свердловской области ограничено движение по трассе М-5
Дорожники предупреждают об ограничении движения по развязке на 185 км трассы М-5 «Урал».
Дорожники предупреждают об ограничении движения по развязке на 185 км трассы М-5 «Урал».
Речь идет об участке подъезда к Екатеринбургу в районе села Патруши и деревни Большое Седельниково.
Как сообщает «Уралуправтодор», с 28 сентября по 1 ноября 2017 года там будут проводиться работы по ремонту путепровода.
Автомобилистам предлагается использовать альтернативные развязки — на 187 км, в районе поселка Полевой и на 179 км — в районе поселков Октябрьский и Первомайский.