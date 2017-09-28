В Уфе сегодня без воды останутся дома, школа, колледж и храм в двух районах
Сегодня в двух районах Уфы пройдут отключения холодной воды, сообщает «Уфаводоканал».
Сегодня в двух районах Уфы пройдут отключения холодной воды, сообщает «Уфаводоканал».
Так, в Дёмском районе с 11:00 до полуночи холодную воду отключат по следующим адресам:
Причиной отключения указывается врезка водопровода на новостройке по адресу Дагестанская, 23.
В Советском районе с 10:30 до 18:30 холодную воду отключат у следующих потребителей:
Причиной указывается устранение повреждений в техническом подвале школы № 8.