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06:59 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Alibaba запускает в России торговую интернет-площадку Tmall

Китайская Alibaba выводит на российский рынок торговую интернет-площадку Tmall, которая уже работает в Китае.

Источник: AFP 2017

Сервис заработает в тестовом режиме 28 сентября, сообщили источники ТАСС на рынке российской электронной торговли.

Полноценный запуск платформы запланирован на середину октября, рассказали они.

«В России Tmall будет запущен внутри платформы AliExpress. По сути, Alibaba впервые выводит этот бренд за пределы Китая», — отметил источник, знакомый с планами компании.

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Ранее китайская торговая площадка AliExpress ввела для пользователей раздела «AliExpress Молл» доставку товаров от российских продавцов на следующий день после заказа.

По мнению источника «Ъ» на рынке электронной торговли, действия AliExpress в России похожи на повторение китайского опыта. «Поначалу Alibaba создала Taobao — с большим ассортиментом дешевых товаров. В рамках него создали Taobao Mall, на котором попробовали договариваться с брендами, пользуясь огромным трафиком, — напомнил собеседник “Ъ”.— Потом Taobao Mall переименовали в Tmall и вывели в отдельный проект».

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Спицын Михаил
А 40 разбойников вместе с ним тоже появятся?
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