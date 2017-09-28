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07:57 (мск), источник: Informburo.kz

Аграрии Казахстана ждут резкого роста цен на картофель

При нынешнем уровне урожайности картофеля фермерам невыгодно продавать его по цене 55 тенге за килограмм.

Источник: Informburo.kz

В этом году аграрии ждут резкого роста цен на картофель, передаёт Energyprom. Погодные условия в текущем сезоне сложились непростые как в Казахстане, так и в соседних странах, поэтому объём урожая относительно невысок.

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На сегодня оптовая цена местного картофеля составляет 55 тенге за килограмм, хотя обычно осенью была не выше 35 тенге. Это вызвано ростом расходов на топливо, запчасти, гербициды, удобрения.

Затраты на возделывание одного гектара картофеля в среднем составили 1 млн тенге. В текущем году средняя урожайность составляет 230 центнеров с гектара. При цене 55 тенге за килограмм на долю аграриев остаётся небольшая прибыль. Если же картофель загружается в склад, то ещё 10% объёма списываются на потери и добавляются расходы на хранение.

Фермеры ждут роста цен, что позволит им получить более высокую рентабельность. Аналитики предполагают, что цены от производителей будут варьироваться от 90 до 130 тенге за килограмм. Учитывая наценку крупных и мелких оптовиков и торговых сетей, можно ожидать, что зимой картофель на прилавках будет стоить 250−300 тенге.

Источник: Informburo.kz

По итогам сентября большинство овощей значительно подешевело: лук — на 24,8%, морковь — на 14,9%, картофель — на 9,7%, свекла и капуста — на 7,7%, помидоры — на 7,1%, чеснок — на 4,3%. Резко подорожали огурцы — на 20,4% к августу.

Среди фруктов ощутимо подорожали только «несезонные» апельсины (плюс 2,8% за месяц). Изменения цен на прочую продукцию не превысили 1%.

Среди продуктов животного происхождения наиболее заметно подорожали молочные товары: сырое и пастеризованное молоко (на 3,2% и 1,9% за месяц, соответственно), творог (на 1,9%), сметана (на 1,1%).

Источник: Informburo.kz

Среди рыбной продукции сильнее всего подорожала свежая или охлаждённая рыба — сразу на 1,7% за месяц.

Из мясных продуктов заметнее всего выросла в цене говядина (1,2%) и говяжья печень (1,1%), а также свинина (1%).

Из круп сильнее всего вырос в цене рис (0,8%) и перловка (0,6%). Гречневая крупа продолжает дешеветь (на 2,6% за месяц, и на 23,3% за год).

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