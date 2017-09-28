Почти в два раза больше денег выделили в 2017 году на ремонт школ и детсадов Иркутска

Почти в два раза больше денег выделили в 2017 году на ремонт школ, детских садов и организаций дополнительного образования Иркутска, чем в 2015 году. Как 28 сентября сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на начальника департамента образования Александра Костина, в нынешнем году было выделено около 500 млн рублей из бюджета города и средств проекта «Народные инициативы».

Капитальный ремонт запланирован в семи организациях, из которых три являются переходящими с 2016 года, и еще в трех работы продолжатся в 2018 году. Также в этом году в 16 детсадах и школах выполняется капитальный ремонт, еще в 67 — текущий ремонт. «Кроме того, в 70 детсадах запланирован ремонт и устройство новых теневых навесов. В рамках муниципальной программы “Доступная среда” предусмотрены установка пандусов и ремонт помещений в 12 школах и детсадах. Эти работы не мешают образовательному процессу, поэтому 1 сентября все организации начали работу», — пояснил Александр Костин.

В рамках проекта «Народные инициативы» установлены игровые комплексы на территории детсада № 28. Также планируется ремонт баскетбольно-волейбольной площадки школы № 14 и помещений лыжной базы школы № 20, обустройство футбольного поля для школы № 6 и детской спортивной площадки в доме детского творчества № 5, установка тренировочной площадки и поля для мини-футбола в школе № 80.