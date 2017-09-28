Почти в два раза больше денег выделили в 2017 году на ремонт школ и детсадов Иркутска
Почти в два раза больше денег выделили в 2017 году на ремонт школ, детских садов и организаций дополнительного образования Иркутска, чем в 2015 год.
Почти в два раза больше денег выделили в 2017 году на ремонт школ, детских садов и организаций дополнительного образования Иркутска, чем в 2015 год.
Почти в два раза больше денег выделили в 2017 году на ремонт школ, детских садов и организаций дополнительного образования Иркутска, чем в 2015 году. Как 28 сентября сообщила
Капитальный ремонт запланирован в семи организациях, из которых три являются переходящими с 2016 года, и еще в трех работы продолжатся в 2018 году. Также в этом году в 16 детсадах и школах выполняется капитальный ремонт, еще в 67 — текущий ремонт. «Кроме того, в 70 детсадах запланирован ремонт и устройство новых теневых навесов. В рамках муниципальной программы “Доступная среда” предусмотрены установка пандусов и ремонт помещений в 12 школах и детсадах. Эти работы не мешают образовательному процессу, поэтому 1 сентября все организации начали работу», — пояснил Александр Костин.
В рамках проекта «Народные инициативы» установлены игровые комплексы на территории детсада № 28. Также планируется ремонт
Председатель Думы Иркутска Ирина Ежова добавила, что тема ремонта образовательных организаций обсуждается не реже, чем раз в полгода. «Город отвечает не только за качество и комфорт образовательного процесса, но и за его безопасность. Выработка приоритетных направлений позволила предусмотреть в этом году в два раза больше средств, чем два года назад, и начать адаптировать их для ребятишек с ограниченными возможностями здоровья. Депутаты отметили, что при определении приоритетности оценивать ситуацию нужно в целом по городу, а не в каждом отдельно взятом избирательном округе. В этом направлении работу в этом году будем вести», — заключила Ирина Ежова.