Для 120 тыс. жителей Хабаровского края действуют повышенные энерготарифы
На компенсацию тратятся огромные бюджетные деньги.
На компенсацию тратятся огромные бюджетные деньги.
Для 120 тыс. жителей Хабаровского края действуют повышенные энерготарифы до 38 рублей за кВт/ч, а бюджет региона тратит 1,2 млрд в год на компенсации. Новую ТЭЦ в Советской Гавани обещают достроить в 2019 году. Депутаты Госдумы РФ в Хабаровске обсудили развитие энергетики на Дальнем Востоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В энергетической отрасли Хабаровского края существуют проблемные вопросы. Для региона это прежде всего наличие локальной энергетики.
Не все гладко и со строительством новой ТЭЦ в Советской Гавани, которая возводится в рамках указа президента РФ Владимира Путина «О развитии энергетики Дальнего Востока».
Строительство ТЭЦ началось во 2 квартале 2011 года.
Завершить строительство предполагалось в конце 2017 года. Генеральным подрядчиком являлось ОАО «ГлобалЭлектроСервис».
В 2012 году «РусГидро», в структуру которого входит генподрядчик, получило из бюджета 50 млрд рублей на строительство ТЭЦ в Советской Гавани, на Сахалине, Благовещенске и Якутии.
По всем объектам сроки завершения строительства переносятся.
В «РусГидро» свою деятельность на Дальнем Востоке называют прозрачной, а проблемы с завершением строек относят на счет санкций — многих поставщиков пришлось менять на отечественных.
В 2016 году стройка ТЭЦ в Советской Гавани и вовсе была заморожена. Сменился подрядчик. Теперь строительством важнейшего для побережья Татарского пролива объекта энергетики занимается АО «Системный оператор Единой энергетической системы». Завершить строительство планируют теперь в 2019 году. Конкретные сроки пока не обозначены.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил ускорить строительство.
26 сентября депутаты Государственной думы России собрались в Хабаровске за круглым столом, темой которого стало «Законодательное обеспечение развития энергетики, добычи, переработки углеводородов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке».
В режиме диалога депутаты нижней палаты российского парламента, представители законодательной и исполнительной власти края, Минвостокразвития РФ, научных и общественных организаций, крупных энергетических компаний, работающих в регионе, обсудили состояние энергетики, обновления фонда и строительства новых объектов инфраструктуры.
Участники дискуссии отметили, что новые электростанции и сети могут быть построены на Дальнем Востоке за счет инвестиционных надбавок к тарифу. Такой механизм предусмотрен постановлением правительства РФ, который проводит перекрестное субсидирование для потребителей Дальнего Востока за счет потребителей остальной России. Кроме того, с 1 сентября в стране заработал закон о выравнивании энерготарифов в ДФО до среднероссийского уровня.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2013 года, в ходе
ТЭЦ в Советской Гавани имеет важное значение не только для развития города и района, но и для соседнего свободного порта Ванино. Районы побережья Татарского пролива испытывают дефицит энергомощностей, что, в свою очередь существенно тормозит реализацию важных инвестиционных проектов.