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07:59 (мск), источник: ИА REGNUM

Для 120 тыс. жителей Хабаровского края действуют повышенные энерготарифы

На компенсацию тратятся огромные бюджетные деньги.

Источник: AP 2017

Для 120 тыс. жителей Хабаровского края действуют повышенные энерготарифы до 38 рублей за кВт/ч, а бюджет региона тратит 1,2 млрд в год на компенсации. Новую ТЭЦ в Советской Гавани обещают достроить в 2019 году. Депутаты Госдумы РФ в Хабаровске обсудили развитие энергетики на Дальнем Востоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В энергетической отрасли Хабаровского края существуют проблемные вопросы. Для региона это прежде всего наличие локальной энергетики.

По словам заместителя председателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолия Литвинчука, сейчас региональные власти прорабатывают вопрос о частичном переходе на возобновляемые источники электроэнергии.

Не все гладко и со строительством новой ТЭЦ в Советской Гавани, которая возводится в рамках указа президента РФ Владимира Путина «О развитии энергетики Дальнего Востока».

Строительство ТЭЦ началось во 2 квартале 2011 года.

Завершить строительство предполагалось в конце 2017 года. Генеральным подрядчиком являлось ОАО «ГлобалЭлектроСервис».

В 2012 году «РусГидро», в структуру которого входит генподрядчик, получило из бюджета 50 млрд рублей на строительство ТЭЦ в Советской Гавани, на Сахалине, Благовещенске и Якутии.

По всем объектам сроки завершения строительства переносятся.

В «РусГидро» свою деятельность на Дальнем Востоке называют прозрачной, а проблемы с завершением строек относят на счет санкций — многих поставщиков пришлось менять на отечественных.

В 2016 году стройка ТЭЦ в Советской Гавани и вовсе была заморожена. Сменился подрядчик. Теперь строительством важнейшего для побережья Татарского пролива объекта энергетики занимается АО «Системный оператор Единой энергетической системы». Завершить строительство планируют теперь в 2019 году. Конкретные сроки пока не обозначены.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил ускорить строительство.

Власти рассчитывают, что вместе с вводом в эксплуатацию новой ТЭЦ в Советскую Гавань придут инвесторы. Советско-Гаванский район ждет введения режима свободного порта.

26 сентября депутаты Государственной думы России собрались в Хабаровске за круглым столом, темой которого стало «Законодательное обеспечение развития энергетики, добычи, переработки углеводородов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке».

В режиме диалога депутаты нижней палаты российского парламента, представители законодательной и исполнительной власти края, Минвостокразвития РФ, научных и общественных организаций, крупных энергетических компаний, работающих в регионе, обсудили состояние энергетики, обновления фонда и строительства новых объектов инфраструктуры.

Участники дискуссии отметили, что новые электростанции и сети могут быть построены на Дальнем Востоке за счет инвестиционных надбавок к тарифу. Такой механизм предусмотрен постановлением правительства РФ, который проводит перекрестное субсидирование для потребителей Дальнего Востока за счет потребителей остальной России. Кроме того, с 1 сентября в стране заработал закон о выравнивании энерготарифов в ДФО до среднероссийского уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2013 года, в ходе пресс-конференции глава государства Владимир Путин особо подчеркнул: «Энергетика и, особенно, гидроэнергетика на Дальнем Востоке будет развиваться, особенно это стало актуально после наводнения в регионе летом и осенью 2013 года. Построить новые гидросооружения недостаточно, нужны сети, нужны потребители».

ТЭЦ в Советской Гавани имеет важное значение не только для развития города и района, но и для соседнего свободного порта Ванино. Районы побережья Татарского пролива испытывают дефицит энергомощностей, что, в свою очередь существенно тормозит реализацию важных инвестиционных проектов.

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