Макаровский мост в Екатеринбурге закроют раньше срока

Макаровский мост будет полностью закрыт для движения транспорта с 30 сентября по 2 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Как сообщили «Уралинформбюро» в мэрии, закрытие моста вызвано необходимостью усилить его железобетонные конструкции. Следующее полное закрытие путепровода ожидается с 7 по 23 октября. После 23 октября по той части моста, которая осталась в эксплуатации для движения трамваев, будет организовано реверсивное однопутное перемещение. Автотранспорт по мосту будет двигаться в двустороннем режиме — по одной полосе в каждом направлении.