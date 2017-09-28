В Уфе частично не будут работать светофоры

По данным администрации Ленинского района, под отключение попадают объекты по следующим адресам: ул. Ахметова, 326/2 (детский сад № 18), ул. Ахметова, 320 (лицей № 46), ул. Пожарского, 37 (котельная, МУП УИС), Запорожский переулок, 37 (Центр гигиены и эпидемиологии), а также жилые дома № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 на улице Рычкова, № 12−38, 7−13 на Судоремонтной улице, № 18−34 на 2-й Судоремонтной, № 299, 301, 303, 307 на Пожарского, № 1, 3 на Запорожской и № 277−285 на Ахметова.