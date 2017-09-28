Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом»
Самая тяжелая женщина в мире умерла после множества операций
Известно звание сотрудника ФСБ, сбившего полицейского в Москве
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
«Победа с привкусом провала» Политологи комментируют итоги выборов в Германии
Бузова, Валерия и Орбакайте на премии канала Music Box
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике - СМИ
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
Саакашвили об Украине: города, не торгующие с РФ, в отчаянии
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Актер Егор Клинаев погиб в Москве во время помощи участникам ДТП
Дибров удивил светскую Москву своим видом
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
20В Мексике произошло мощное землетрясение
07:46 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе частично не будут работать светофоры

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Уфе 28 сентября будет отключено электроснабжение в микрорайоне Затон. С 9.00 до 17.00 частично без электричества останутся жилые дома и муниципальные учреждения. Не будут работать светофоры.

По данным администрации Ленинского района, под отключение попадают объекты по следующим адресам: ул. Ахметова, 326/2 (детский сад № 18), ул. Ахметова, 320 (лицей № 46), ул. Пожарского, 37 (котельная, МУП УИС), Запорожский переулок, 37 (Центр гигиены и эпидемиологии), а также жилые дома № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 на улице Рычкова, № 12−38, 7−13 на Судоремонтной улице, № 18−34 на 2-й Судоремонтной, № 299, 301, 303, 307 на Пожарского, № 1, 3 на Запорожской и № 277−285 на Ахметова.

Отключение связано с выводом в ремонт РП-251, РУ-0,4 кВ, камера 2T — подключение собственных нужд.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Иран назвал приоритетную задачу США в Сирии
Названа дата прекращения регулярных рейсов «ВИМ-Авиа»
В США рассказали, когда в стране уничтожат химоружие
Скончался основатель журнала Playboy Хью Хефнер
«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА в матче Лиги чемпионов
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
Нарезной уже не тот: что происходит с качеством хлеба в России
Спорт
Не сдюжили: ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Ман Юнайтед» Уже в первом тайме встречи команда Виктора Гончаренко пропустила три безответных мяча, включая дубль в исполнении Ромелу Лукаку
Авто
Самая красивая Lada: первые видео серийной машины (онлайн) В эти минуты журналисты тестируют универсалы Lada Vesta SW, откуда заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков прислал короткий видеоролик
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
В Воронежском роддоме перепутали пол младенца Жительница города Лиски Воронежской области Оксана Колесникова очень удивилась, обнаружив уже дома, что родила не дочку Машу, а сына Мишу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь