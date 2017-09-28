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08:02 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Четыре опытных МС-21 строят на Иркутском авиационном заводе в настоящее время

Президент «ОАК» и «Иркута» Юрий Слюсарь провел рабочее совещание на предприятии.

Источник: IrkutskMedia.ru

Четыре опытных МС-21−300 строят на Иркутском авиационном заводе в настоящий момент. Рабочее совещание на заводе, посвященное выполнению основных программ предприятия, провел президент «ОАК» и «Корпорации «Иркут» Юрий Слюсарь. До конца этого года второй самолет планируется передать в Летно-испытательное подразделение предприятия. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе «Иркута».

Второй этап заводских доводочных испытаний самолета проходят успешно и в соответствии с графиком.

«Мы постепенно расширяем эксплуатационные диапазоны по высоте, скорости и массе. Недавно самолет достиг высоты 10 тысяч метров и скорости свыше 900 км/час. На сегодняшний день машина соответствует всем заявленным характеристикам», — отметил Юрий Слюсарь.

В ходе рабочего совещания также обсуждался ход выполнения военных программ «Корпорации «Иркут». Юрий Слюсарь выразил уверенность, что все контрактные обязательства этого года по передаче самолетов министерству обороны России и зарубежным заказчикам будут выполнены в срок. Участники совещания рассмотрели планы по дальнейшей загрузке предприятия государственными и экспортными заказами на самолеты Су-30СМ, Як-130 и Як-152.

В заключение президент «ОАК» и «Корпорации «Иркут» отметил, что сегодня перед Иркутским заводом стоит сложнейшая задача — организация серийного производства МС-21 при сохранении темпов выпуска военной продукции. Поэтому очень важно, подчеркнул Юрий Слюсарь, развивать программы, направленные на закрепление квалифицированных кадров на предприятии. В частности, «ОАК» разрабатывает жилищную программу, по которой лучшие сотрудники завода смогут получать 50-процентную субсидию для приобретения готового жилья.

Напомним, что лайнер МС-21 из Иркутска проходит летные испытания без ограничений по высоте полета, написал на своей своей странице в Facebook заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Вице-премьер также добавил, что испытания проходят успешно, все системы работают исправно.

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