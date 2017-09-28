Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Валерия и Орбакайте на премии канала Music Box
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Известно звание сотрудника ФСБ, сбившего полицейского в Москве
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Почему сапогам не место в современном гардеробе: личное мнение
Одинаковы с лица: новые губернаторы похожи даже внешнеВ Нижегородской и Самарской областях назначены новые руководители. В соцсетях сразу отметили их сходство, главным образом, внешнее.
Бузова, Валерия и Орбакайте на премии канала Music Box
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике - СМИ
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
Саакашвили об Украине: города, не торгующие с РФ, в отчаянии
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
20В Мексике произошло мощное землетрясение
08:24 (мск), источник: AmurMedia.ru

За площадь Блюхера в центре Хабаровска взялся известный предприниматель

По словам Александра Сидоренко, мэрии предложено два варианта строительства подземной транспортной развязки, отличающиеся по сложности и цен.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 28 сентября, AmurMedia.

Реконструкцию площади Блюхера в центре Хабаровска предложили провести известному в крае предпринимателю, продвигающему новые строительные технологии. Сейчас есть два варианта проекта: один стоит 4 млрд рублей, другой — дешевле, но и нагрузка у него куда меньше, сообщил корр. ИА AmurMedia предприниматель Александр Сидоренко.

Кажется, не за горами модернизация площади Блюхера в центре Хабаровска, давно нуждающейся в реконструкции.

В первый раз информация о грядущих радикальных переменах прозвучала в июле этого года, а потом наступило затишье. А вчера как-то разом и вдруг всплыли сообщения о том, что готова презентация проекта реконструкции площади и будто бы уже даже представлена мэру Александру Соколову. Однако практически сразу возникли и другие: мол, все неправда, никакой презентации не было.

Что же все-таки было, подробнее и, самое главное, достоверно разъяснил известный в крае предприниматель Александр Сидоренко, имеющий к проекту реновации старой площади, как выяснилось, прямое отношение.

Первоначально, по его словам, предполагалось, что должна была пройти презентация проекта во время вчерашнего объезда мэра, однако вышло иначе. Решено было с презентацией повременить, чтобы проект доработать с учетом тех правок, которые вчера внесли специалисты мэрии, прибывшие в офис компании для совместной проработки проекта. Замечания в основном касались внешнего вида сооружения.

— В июле этого года мы получили предложение от муниципалитета реконструировать площадь Блюхера. Мы, конечно же, согласились. Очень обрадовало, скажу честно, что те технологии, которыми мы владеем, — а речь идет о масштабном подземном строительстве — оказались востребованы. Эти технологии мы намереваемся применить на строительстве нашего небоскреба «Бриллиант чистой воды». Именно поэтому наш проект реконструкции площади Блюхера будет в корне отличаться от тех, что уже были в Хабаровске, — рассказал Александр Сидоренко. — Мы предложили первую черновую концепцию, которую в мэрии одобрили. А затем решились и на более дерзкий план, который выходит за рамки первоначального замысла реконструкции. Вчера было проведено очень плотное рабочее совещание с представителями администрации Хабаровска, и мы очень и очень подробно все разобрали. Так что теперь и у нас и у администрации есть отчетливое представление, как же это все будет выглядеть.

Площадь останется, как прежде, общественным местом, но появится паркинг на 1000 мест, четыре въезда и четыре выезда, подземные пешеходные переходы, аквариум с панорамным лифтом внутри, а венчает проект тоннель.

— Конечно, тоннель — объект дорогой, но, наш взгляд, необходимый, он полностью себя оправдает. Машины, которые сейчас пересекают улицы Ленина и Гамарника, мы все пустим под землю, тем самым разгрузим перекресток. Вот, представьте, тысяча машин утром приезжает, а вечером выезжает с паркинга. Если не опустить его под землю, то мы создадим тяжелые проблемы на все соседние перекрестки. А если сделать это, то мы разредим плотность движения в четыре раза. Длина тоннеля, по нашим расчетам, составит 560 м, он будет двухполосный, реверсивный, в обе стороны, — описал вкратце план-максимум предприниматель.

По предварительным данным, стоимость проекта с тоннелем порядка 3,8−4 млрд рубля, а без него на 1,2 млрд рублей дешевле.

— Честно сказать, мы замечаниям администрации были только рады, потому что они свидетельствуют о внимании к нашему проекту. Вообще для нас предложение работать над проектом реконструкции одной из центральных площадей Хабаровска — это большая честь. Поэтому мы очень бережно и уважительно подходим к требованиям тех заданий, которые вчера и были детально уточнены, — подчеркнул Александр Сидоренко.

Напомним, имя знаменитого красного маршала Василия Блюхера было присвоено хабаровской площади в 1964 году, и в последние 30 лет забвения она пришла в упадок.

Впервые о том, что площадь Блюхера ждет обновление, стало известно в июле этого года. Тогда о планах перестройки сообщили в управлении инвестиционного развития мэрии Хабаровска.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Купите ли вы квартиру за миллион, зная, что у застройщика проблемы с электросетевиками?
Звездопад в октябре: Тимати, Лепс, Ёлка, Стас Пьеха, TODES, Noize MC и дискотека 90-х
Иран назвал приоритетную задачу США в Сирии
Названа дата прекращения регулярных рейсов «ВИМ-Авиа»
В США рассказали, когда в стране уничтожат химоружие
Скончался основатель журнала Playboy Хью Хефнер
«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА в матче Лиги чемпионов
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
Нарезной уже не тот: что происходит с качеством хлеба в России
Спорт
Не сдюжили: ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Ман Юнайтед» Уже в первом тайме встречи команда Виктора Гончаренко пропустила три безответных мяча, включая дубль в исполнении Ромелу Лукаку
Авто
Самая красивая Lada: первые видео серийной машины (онлайн) В эти минуты журналисты тестируют универсалы Lada Vesta SW, откуда заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков прислал короткий видеоролик
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
В России удвоилось число злостных неплательщиков за ЖКХ
6 правил идеального интерьера
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
В Воронежском роддоме перепутали пол младенца Жительница города Лиски Воронежской области Оксана Колесникова очень удивилась, обнаружив уже дома, что родила не дочку Машу, а сына Мишу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь