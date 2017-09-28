За площадь Блюхера в центре Хабаровска взялся известный предприниматель

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 28 сентября, AmurMedia.

Реконструкцию площади Блюхера в центре Хабаровска предложили провести известному в крае предпринимателю, продвигающему новые строительные технологии. Сейчас есть два варианта проекта: один стоит 4 млрд рублей, другой — дешевле, но и нагрузка у него куда меньше, сообщил корр. ИА AmurMedia предприниматель Александр Сидоренко.

Кажется, не за горами модернизация площади Блюхера в центре Хабаровска, давно нуждающейся в реконструкции.

В первый раз информация о грядущих радикальных переменах прозвучала в июле этого года, а потом наступило затишье. А вчера как-то разом и вдруг всплыли сообщения о том, что готова презентация проекта реконструкции площади и будто бы уже даже представлена мэру Александру Соколову. Однако практически сразу возникли и другие: мол, все неправда, никакой презентации не было.

Что же все-таки было, подробнее и, самое главное, достоверно разъяснил известный в крае предприниматель Александр Сидоренко, имеющий к проекту реновации старой площади, как выяснилось, прямое отношение.

Первоначально, по его словам, предполагалось, что должна была пройти презентация проекта во время вчерашнего объезда мэра, однако вышло иначе. Решено было с презентацией повременить, чтобы проект доработать с учетом тех правок, которые вчера внесли специалисты мэрии, прибывшие в офис компании для совместной проработки проекта. Замечания в основном касались внешнего вида сооружения.

— В июле этого года мы получили предложение от муниципалитета реконструировать площадь Блюхера. Мы, конечно же, согласились. Очень обрадовало, скажу честно, что те технологии, которыми мы владеем, — а речь идет о масштабном подземном строительстве — оказались востребованы. Эти технологии мы намереваемся применить на строительстве нашего небоскреба «Бриллиант чистой воды». Именно поэтому наш проект реконструкции площади Блюхера будет в корне отличаться от тех, что уже были в Хабаровске, — рассказал Александр Сидоренко. — Мы предложили первую черновую концепцию, которую в мэрии одобрили. А затем решились и на более дерзкий план, который выходит за рамки первоначального замысла реконструкции. Вчера было проведено очень плотное рабочее совещание с представителями администрации Хабаровска, и мы очень и очень подробно все разобрали. Так что теперь и у нас и у администрации есть отчетливое представление, как же это все будет выглядеть.

Площадь останется, как прежде, общественным местом, но появится паркинг на 1000 мест, четыре въезда и четыре выезда, подземные пешеходные переходы, аквариум с панорамным лифтом внутри, а венчает проект тоннель.

— Конечно, тоннель — объект дорогой, но, наш взгляд, необходимый, он полностью себя оправдает. Машины, которые сейчас пересекают улицы Ленина и Гамарника, мы все пустим под землю, тем самым разгрузим перекресток. Вот, представьте, тысяча машин утром приезжает, а вечером выезжает с паркинга. Если не опустить его под землю, то мы создадим тяжелые проблемы на все соседние перекрестки. А если сделать это, то мы разредим плотность движения в четыре раза. Длина тоннеля, по нашим расчетам, составит 560 м, он будет двухполосный, реверсивный, в обе стороны, — описал вкратце план-максимум предприниматель.

По предварительным данным, стоимость проекта с тоннелем порядка 3,8−4 млрд рубля, а без него на 1,2 млрд рублей дешевле.

— Честно сказать, мы замечаниям администрации были только рады, потому что они свидетельствуют о внимании к нашему проекту. Вообще для нас предложение работать над проектом реконструкции одной из центральных площадей Хабаровска — это большая честь. Поэтому мы очень бережно и уважительно подходим к требованиям тех заданий, которые вчера и были детально уточнены, — подчеркнул Александр Сидоренко.

Напомним, имя знаменитого красного маршала Василия Блюхера было присвоено хабаровской площади в 1964 году, и в последние 30 лет забвения она пришла в упадок.