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09:42 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске введена временная схема движения электротранспорта

В Ленинском районе и на ЧТЗ продлено ограничение для троллейбусов, в центре — для трамваев.

Источник: РИА "Новости"

Челябинский электротранспорт продолжает ходить по временной схеме из-за дорожных и ремонтных работ — коррективы внесены в график движения троллейбусов и трамваев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на сообщение мэрии.

Так, до 23.00 пятницы, 29 сентября, продлено закрытие движения троллейбусов по Копейскому шоссе в направлении центра. На этот период введен кольцевой маршрут с трассой движения «ЧКПЗ — ул. Машиностроителей — ул. Новороссийская — ул. Гагарина — Копейское шоссе — ЧКПЗ»; введен маршрут № 20 «ЧКПЗ — ул. Машиностроителей — ул. Новороссийская — Солнечный берег» в прямом и обратном направлении; троллейбусы № 10 направляются по маршруту «ул. Молдавская — ЧТЗ».

По улице Бажова, на участке от проспекта Победы до проспекта Комарова, закрывается движение троллейбусов с 10 утра четверга, 28 сентября, до 23.00 пятницы. В этой связи троллейбусы № 19 проследуют по маршруту «ПКиО — ЖБИ», троллейбусы № 21 — по маршруту «Ж/д вокзал — ЖБИ», а № 26 — «ул. Молдавская — ЧТЗ».

В связи ремонтом трамвайных путей по улице Труда от улицы Красноармейская до улицы Цвиллинга продлевается закрытие движения трамваев до шести утра 5 октября. Трамваи маршрута № 5 проследуют по улице Карла Маркса.

Пассажиров просят внимательно планировать поездки.

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