В Челябинске введена временная схема движения электротранспорта

Источник: РИА "Новости"

Челябинский электротранспорт продолжает ходить по временной схеме из-за дорожных и ремонтных работ — коррективы внесены в график движения троллейбусов и трамваев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на сообщение мэрии.

Так, до 23.00 пятницы, 29 сентября, продлено закрытие движения троллейбусов по Копейскому шоссе в направлении центра. На этот период введен кольцевой маршрут с трассой движения «ЧКПЗ — ул. Машиностроителей — ул. Новороссийская — ул. Гагарина — Копейское шоссе — ЧКПЗ»; введен маршрут № 20 «ЧКПЗ — ул. Машиностроителей — ул. Новороссийская — Солнечный берег» в прямом и обратном направлении; троллейбусы № 10 направляются по маршруту «ул. Молдавская — ЧТЗ».

По улице Бажова, на участке от проспекта Победы до проспекта Комарова, закрывается движение троллейбусов с 10 утра четверга, 28 сентября, до 23.00 пятницы. В этой связи троллейбусы № 19 проследуют по маршруту «ПКиО — ЖБИ», троллейбусы № 21 — по маршруту «Ж/д вокзал — ЖБИ», а № 26 — «ул. Молдавская — ЧТЗ».