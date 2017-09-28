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08:28 (мск), источник: NewsKo

В Перми уничтожены более тонны запрещенных фруктов

Сотрудники пермской таможни и транспортной прокуратуры при осмотре овощной базы на Пожарной, 18 выявили запрещённые к ввозу в РФ груши и гранаты.

Общий вес завезённых из Польши и Греции фруктов составил 1 тонна 221 кг: вес груш составил 728 кг, гранатов — 493,5 кг.

Управлением Россельхознадзора фрукты изъяты и утилизированы на полигоне твёрдых бытовых отходов «Софроны».


1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Александр Удавихин
Ну не идиоты ли. Еще и пишут об этом. Что у нас нет детских домов и интернатов?
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