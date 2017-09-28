Пассажиров «ВИМ-Авиа» в Комсомольске обещают сгруппировать

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В Министерстве транспорта Российской Федерации вчера прошло заседание штаба по организации перевозок пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа». По итогу была достигнута договоренность с топливозаправочными компаниями и аэропортами об обслуживании самолетов данной компании. Как сообщают в ведомстве, завершить осуществление рейсов планируется 16 октября. Пассажирам, которые купили авиабилеты позже этого числа, рекомендуют сдать их в кассы.

О том, решается ли проблема в Хабаровском крае, а именно, в Комсомольске, откуда «ВИМ-Авиа» осуществляет регулярные рейсы на Москву, пассажиры узнать не могут — в комсомольском аэропорту «Хурба» не предоставляют информацию по данному вопросу.

Люди жалуются, что не могут дозвониться до справочной службы, чтоб узнать — получится улететь или нет. ИА «Хабаровский край сегодня» получило комментарий по этому поводу в местом представительстве «ВИМ-Авиа». В компании заверили, что делают все возможное, чтобы осуществить запланированную перевозку.

— Официально рейсы на Москву из дальневосточных аэропортов и обратно не отменены, самолеты хоть и с задержкой, но продолжают курсировать. Например, сегодня в 9.00 по местному времени в Благовещенске приземлился самолет нашей компании. Мы делаем все возможное, чтобы доставить пассажиров. Если говорить конкретнее, стараемся перевезти максимальное количество людей путем их объединения. Пассажиров, которые ожидают вылета в Комсомольском и Благовещенском аэропортах, мы группируем и осуществляем посадку в один общий самолет. Сейчас также продолжает решаться вопрос о подключении других операторов, которые бы смогли заменить «ВИМ-Авиа». Подробности появятся позже, — сообщил представитель «ВИМ-Авиа» Андрей Камзин.

Следующее заседание штаба по данному вопросу пройдет в Министерстве сегодня в 9.00 утра по Московскому времени.