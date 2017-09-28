«Росводоканал Омск» обновил список худших и лучших потребителей

Лидирует в списке недобросовестных абонентов предприятие, отметившее на днях 120-летний юбилей. Ситуация с задолженностью АО «Омсктрансмаш» продолжает оставаться напряженной — долг предприятия превысил 8 млн рублей. Омский водоканал 26 сентября ввел частичное ограничение водоснабжения должнику. Ни один антирейтинг потребителей не обходится без управляющих организаций. «Закоренелым» должником является ООО «ГУЖФ», обслуживающее многоквартирные дома Омска и накопившее долг 1,4 млн рублей. За ним следует УК «Ясная поляна», работающая в микрорайоне с таким же названием, и УК «Еврокомфорт». К сентябрьскому списку потребителей с плохой платежной дисциплиной примкнуло деревообрабатывающее предприятие «АВА компани» с задолженностью 182 тысяч рублей.

«К сожалению, мы вынуждены применять крайние меры в отношении должников. Вплоть до ограничения поставки ресурса. Но в арсенале используемых средств не только предписания и угрозы. Большинство наших потребителей-юридических лиц своевременно рассчитываются за холодную воду и услуги водоотведения. А для потребителей — физических лиц мы продлили акцию “Кубометры в подарок”. Горожане, погасившие долги и регулярно оплачивающие квитанции за холодную воду во втором полугодии, станут участниками розыгрыша призовых кубометров воды. По итогам первого этапа более 25 тысяч абонентов предприятия погасили задолженность на 13,8 млн рублей», — отметила коммерческий директор ОАО «ОмскВодоканал» Ольга Смиковская.