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09:09 (мск), источник: АиФ Челябинск

Ведущий программист вошёл в топ высокооплачиваемых вакансий в Челябинске

Зарплата ведущего программиста Java составляет 150 тысяч рублей.

Специалисты компании по поиску работы и персонала HeadHunter составили рейтинг самых привлекательных и высокооплачиваемых вакансий, размещенных на сайте в Челябинской области за сентябрь 2017 года.

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали: ведущий программист Java с вознаграждением от 150 тысяч рублей, региональный директор сети супермаркетов (от 110 т.р.), региональный представитель (до 100 т.р.), менеджер по продажам (до 100 т.р.), водитель-экспедитор (категория Е) (от 78 т.р.).

В ТОП-5 наиболее востребованных сфер у работодателей Челябинской области вошли: «Продажи» (35% от общего рынка вакансий), «Рабочий персонал» (13%), «Производство» (12%), «Банки, инвестиции, лизинг» (12%) и «Строительство» (10%).

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