Ведущий программист вошёл в топ высокооплачиваемых вакансий в Челябинске
Зарплата ведущего программиста Java составляет 150 тысяч рублей.
Зарплата ведущего программиста Java составляет 150 тысяч рублей.
Специалисты компании по поиску работы и персонала HeadHunter составили рейтинг самых привлекательных и высокооплачиваемых вакансий, размещенных на сайте в Челябинской области за сентябрь 2017 года.
Самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали: ведущий программист Java с вознаграждением от 150 тысяч рублей, региональный директор сети супермаркетов (от 110 т.р.), региональный представитель (до 100 т.р.), менеджер по продажам (до 100 т.р.),
В ТОП-5 наиболее востребованных сфер у работодателей Челябинской области вошли: «Продажи» (35% от общего рынка вакансий), «Рабочий персонал» (13%), «Производство» (12%), «Банки, инвестиции, лизинг» (12%) и «Строительство» (10%).