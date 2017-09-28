В Крыму в следующем году капитально отремонтируют почти 200 многоквартирных домов
В Крыму капитальный ремонт затронет в следующем году 198 многоквартирных домов. Об этом сообщила
В Крыму капитальный ремонт затронет в следующем году 198 многоквартирных домов. Об этом сообщила
— Согласно краткосрочному плану на 2016−2018 годы по реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в 2018 году запланированы работы на 198 домах, — приводит
Общая сумма капитального ремонта — 655,9 млн рублей. Будут отремонтированы кровли, фасады, произведён ремонт внутридомовых инженерных сетей, а также фундаментов и подвалов.
Источниками финансирования краткосрочного плана послужат средства собственников помещений в многоквартирных домах, уплачиваемые ими в виде обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт и государственная поддержка за счёт бюджета Республики Крым.
Всего в Крыму насчитывается 13 294 многоквартирных дома. Такими темпами их капитальный ремонт займет 7 лет.