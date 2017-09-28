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09:18 (мск), источник: КрымPress

В Крыму в следующем году капитально отремонтируют почти 200 многоквартирных домов

В Крыму капитальный ремонт затронет в следующем году 198 многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба министерства ЖКХ РК.

— Согласно краткосрочному плану на 2016−2018 годы по реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в 2018 году запланированы работы на 198 домах, — приводит пресс-служба слова министра ЖКХ Республики Марины Горбатюк.

Общая сумма капитального ремонта — 655,9 млн рублей. Будут отремонтированы кровли, фасады, произведён ремонт внутридомовых инженерных сетей, а также фундаментов и подвалов.

Источниками финансирования краткосрочного плана послужат средства собственников помещений в многоквартирных домах, уплачиваемые ими в виде обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт и государственная поддержка за счёт бюджета Республики Крым.

Всего в Крыму насчитывается 13 294 многоквартирных дома. Такими темпами их капитальный ремонт займет 7 лет.

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