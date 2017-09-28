Со 2 октября в Волгограде поменяется расписание электричек
Расписание пригородных поездов в Волгограде частично изменится со 2 октября.
Расписание пригородных поездов в Волгограде частично изменится со 2 октября.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ПривЖД, на маршрут больше не выйдут следующие электрички:
№ 6207 «Волгоград-1 — Канальная», отправлявшаяся со станции «Волгоград-1» в 17:10 и прибывавшая на станцию «Канальная» в 18:32.
№ 6208 «Канальная — Волгоград-1», отправлявшаяся со станции «Канальная» в 19:28 и прибывавшая на станцию на станцию «Волгоград-1» в 20:48.
Вместо отмененных электричек будут курсировать следующие пригородные поезда: