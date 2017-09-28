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10:27 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде приведут в порядок памятные места, связанные со Сталинградской битвой

Октябрь станет месяцем повышенного внимания к состоянию памятных мест, связанных со Сталинградской битвой. Разрабатываются графики проведения мероприятий по благоустройству, в которых примут участие депутатов гордумы, представители властей, общественных и коммерческих организаций.

Источник: РИАЦ

Соответствующие рекомендации были выработаны на рабочем совещании в гордуме, которое провёл заместитель главы города Алексей Волоцков. График проведения субботников на территории памятных мест будет сформирован до 2 октября. К 1 ноября во всех районах Волгограда должны пройти соответствующие мероприятия по благоустройству.

Как уже сообщал РИАЦ, задачу благоустройства в регионе памятных мест, связанных со Сталинградской Победой, поставил губернатор Андрей Бочаров. Волгоград вносит свой вклад в благородное дело. Депутатами гордумы было подготовлено обращение к организациям города с предложением закрепить шефство над близлежащими памятниками. Инициативу депутатов поддержали руководители Общественной палаты Волгограда и городского Совета ветеранов. Народными избранниками были определены несколько этапов, в числе которых — формирование перечня комплексных работ, которые необходимо будет завершить к 1 ноября текущего года.

— Вопросы, рассмотренные сегодня, стали продолжением ранее начатого разговора. Речь шла об особенностях содержания и сохранения объектов культурного наследия, а также о планировании работ по реставрации и сохранению памятников истории и культуры государственного значения, переданных в муниципальную собственность, — отметил Алексей Волоцков.

Итогом совещания стали принятые рекомендации в адрес мэрии, районных администраций и депутатского корпуса. В их числе — уточнение списков памятников, закрепленных за шефскими организациями, в рамках подготовки к празднованию 75-летия Сталинградской Победы. Департаменту муниципального имущества и районным администрациям рекомендовано сформировать данные об объектах культурного наследия государственного значения, переданных в муниципальную собственность, для обеспечения их текущего содержания. Кроме того, предложено определить объекты, нуждающиеся в первоочередных работах по реставрации, ремонту и благоустройству территорий, в связи с чем депутатам и мэрии рекомендовано предусмотреть соответствующие средства в бюджете Волгограда.

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