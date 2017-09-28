30 предприятий имеют задолженность по зарплате в Приморье
30 предприятий имеют задолженность по зарплате на сумму 644 млн рублей в Приморье. Основные должники —
30 предприятий имеют задолженность по зарплате на сумму 644 млн рублей в Приморье. Основные должники —
К 15 октября должна завершиться инвентаризация имущества на «Радиоприборе». Окончательное погашение задолженности по заработной плате работникам ОАО будет произведено после проведения торгов по реализации имущественного комплекса.
Еще один банкрот ОАО «Промышленная группа «Новик». Против предприятия возбуждено уголовное дело.
В конкурсном производстве АО «25 центральный автомобильный ремонтный завод», входящий в структуру АО «Спецремонт» Минобороны России. Долг предприятия перед работниками 29,1 миллион рублей.
Среди действующих
В адрес руководства ООО «ФНК Инжиниринг» губернатор края направил обращение о принятии безотлагательных мер по погашению задолженности по заработной плате работникам. Миклушевский обратился к руководству АО «ДВЗ «Звезда» с предложением оказать содействие в подписании трехсторонних соглашений об исполнении договоров на
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
На своем уровне муниципальным межведомственным комиссиям удалось добиться от работодателей погашения долгов по зарплате на сумму 110,8 миллионов рублей. Общий размер задолженности по выплате заработной платы на начало месяца снизился на 1,8 миллионов.