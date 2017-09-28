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09:04 (мск), источник: Вести Приморье

30 предприятий имеют задолженность по зарплате в Приморье

30 предприятий имеют задолженность по зарплате на сумму 644 млн рублей в Приморье. Основные должники — предприятия-банкроты, а 81% долга приходится на три крупных предприятия.

Источник: AP 2017

К 15 октября должна завершиться инвентаризация имущества на «Радиоприборе». Окончательное погашение задолженности по заработной плате работникам ОАО будет произведено после проведения торгов по реализации имущественного комплекса.

Еще один банкрот ОАО «Промышленная группа «Новик». Против предприятия возбуждено уголовное дело.

В конкурсном производстве АО «25 центральный автомобильный ремонтный завод», входящий в структуру АО «Спецремонт» Минобороны России. Долг предприятия перед работниками 29,1 миллион рублей.

Среди действующих предприятий-должников наиболее крупная задолженность у ОП ООО «ФНК Инжиниринг «Звезда».

В адрес руководства ООО «ФНК Инжиниринг» губернатор края направил обращение о принятии безотлагательных мер по погашению задолженности по заработной плате работникам. Миклушевский обратился к руководству АО «ДВЗ «Звезда» с предложением оказать содействие в подписании трехсторонних соглашений об исполнении договоров на строительно-монтажные работы. Как информирует руководство «Звезды», проводится работа по заключению указанных соглашений.

Вместе с тем за восемь месяцев текущего года в шести организациях, работающих в Приморье, удалось полностью погасить задолженность по зарплате. Еще три предприятия долг перед работниками погасили частично.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края, полностью выполнили свои обязательства перед сотрудниками — ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания», ОАО «Дальэнергоремонт, АО «98 автомобильный ремонтный завод», ПАО «Находкинский судоремонтный завод», ФГУСП «Западное», ООО «Дальнегорское автотранспортное предприятие». Среди тех, кто погасил задолженность частично, — ОАО «Радиоприбор», ООО «САУМ-1», ЗАО «Приморская буровая компания».

На своем уровне муниципальным межведомственным комиссиям удалось добиться от работодателей погашения долгов по зарплате на сумму 110,8 миллионов рублей. Общий размер задолженности по выплате заработной платы на начало месяца снизился на 1,8 миллионов.

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