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08:58 (мск), источник: Om1.ru

В Омске до конца года сдадут три проблемных дома

Дома практически готовы. Сейчас ведутся отделочные работы и благоустройство территорий.

В Минстрое Омской области прошло заседание участников рабочей группы по вопросам защиты прав дольщиков. В частности, специалисты обсуждали возможные варианты завершения строительства сразу 10 проблемных домов и их подключение к инженерным сетям.

Как отметили в профильном Министерстве, в этом году планируется ввести в эксплуатацию три дома.

Так, проблемный объект на проспекте Космическом, 20/7 в Чкаловском поселке уже готов на 90%. Сейчас выполняются отделочные работы в местах общего пользования, закончено устройство крылец, а также производится подключение к теплоснабжению.

Кроме того, отделочные работы завершаются и в доме по улице 2 Дачная-Волховстроя, 1. Здесь параллельно ведётся монтаж внутренних сетей тепло- и водоснабжения.

Дом по улице Куйбышева-Маяковского выстроен и остеклен на 90%. Строительно-монтажные работы продолжаются и уже прорабатывается вопрос подключения объекта к инженерным сетям.

ЗСЖБ-6 поможет дольщикам микрорайона «Академический», обманутым московским застройщиком.

Вместе с тем, ЗСЖБ-6 поможет дольщикам микрорайона «Академический», обманутым московским застройщиком. В ближайшее время они переедут в новостройки в Кировском округе. Впрочем, некоторые решили дождаться завершения строительства проблемного микрорайона, где работу будет проводить надежная компания.

В ходе заседания обсуждались и вопросы благоустройства территории около дома «На Тарской». Здесь строительство ведется силами ЖСК. После оформления договора аренды на четвёртый земельный участок строительство дома продолжится. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2018 году.

Сергей Кошелев, замминистра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области:

— Планы по достройке проблемных домов разрабатываются в соответствии с Дорожной картой, в которой учтены правовые нюансы, строительная готовность объекта, а также возможности привлечения компаний для достройки брошенных недобросовестными застройщиками объектов.

По его словам, положительный исход зависит от активного участия самих дольщиков.

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