В Омске до конца года сдадут три проблемных дома
Дома практически готовы. Сейчас ведутся отделочные работы и благоустройство территорий.
Дома практически готовы. Сейчас ведутся отделочные работы и благоустройство территорий.
В Минстрое Омской области прошло заседание участников рабочей группы по вопросам защиты прав дольщиков. В частности, специалисты обсуждали возможные варианты завершения строительства сразу 10 проблемных домов и их подключение к инженерным сетям.
Как отметили в профильном Министерстве, в этом году планируется ввести в эксплуатацию три дома.
Так, проблемный объект на проспекте Космическом, 20/7 в Чкаловском поселке уже готов на 90%. Сейчас выполняются отделочные работы в местах общего пользования, закончено устройство крылец, а также производится подключение к теплоснабжению.
Кроме того, отделочные работы завершаются и в доме по улице 2
Дом по улице
Вместе с тем, ЗСЖБ-6 поможет дольщикам микрорайона «Академический», обманутым московским застройщиком. В ближайшее время они переедут в новостройки в Кировском округе. Впрочем, некоторые решили дождаться завершения строительства проблемного микрорайона, где работу будет проводить надежная компания.
В ходе заседания обсуждались и вопросы благоустройства территории около дома «На Тарской». Здесь строительство ведется силами ЖСК. После оформления договора аренды на четвёртый земельный участок строительство дома продолжится. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2018 году.
Сергей Кошелев, замминистра строительства и
— Планы по достройке проблемных домов разрабатываются в соответствии с Дорожной картой, в которой учтены правовые нюансы, строительная готовность объекта, а также возможности привлечения компаний для достройки брошенных недобросовестными застройщиками объектов.
По его словам, положительный исход зависит от активного участия самих дольщиков.