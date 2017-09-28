В Арбитражный суд РТ поступил иск о банкротстве «ВИМ-Авиа»
(Казань, 28 сентября, «Татар-информ»). В Арбитражный суд РТ поступило исковое заявление о признании компании «ВИМ-Авиа» банкротом.
(Казань, 28 сентября, «Татар-информ»). В Арбитражный суд РТ поступило исковое заявление о признании компании «ВИМ-Авиа» банкротом.
Истцом выступил конкурсный управляющий «Мосстройэкономбанка», который представлен Агентством по страхованию вкладов, дата заседания не назначена, документы опубликованы на портале АС РТ.