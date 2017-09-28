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10:17 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Арбитражный суд РТ поступил иск о банкротстве «ВИМ-Авиа»

(Казань, 28 сентября, «Татар-информ»). В Арбитражный суд РТ поступило исковое заявление о признании компании «ВИМ-Авиа» банкротом.

Источник: Reuters

Истцом выступил конкурсный управляющий «Мосстройэкономбанка», который представлен Агентством по страхованию вкладов, дата заседания не назначена, документы опубликованы на портале АС РТ.

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