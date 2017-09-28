Аксенов поддержал предложение изымать транспорт у перевозчиков-нелегалов

Источник: Аргументы и факты

«Благодарю за уже озвученные предложения, такие как конфискация транспортного средства перевозчика в случае, если водители работают нелегально. Прекрасно понимаю, что мера жесткая, однако без серьезного подхода у нас не получится навести порядок», — заявил Аксёнов.

Он также подчеркнул, что пробки в крупных городах Крыма — одна из актуальнейших проблем республики. Чтобы решить эту проблему в Симферополе надо создать диспетчерский пункт, благодаря работе которого улучшится координация маршрутного трафика в городе.