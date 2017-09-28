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09:19 (мск), источник: АиФ Крым

Аксенов поддержал предложение изымать транспорт у перевозчиков-нелегалов

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил изымать транспортные средства у перевозчиков, которые работают нелегально. Он назвал подобную меру жестокой, но необходимой, передает пресс-служба главы республики.

Источник: Аргументы и факты

«Благодарю за уже озвученные предложения, такие как конфискация транспортного средства перевозчика в случае, если водители работают нелегально. Прекрасно понимаю, что мера жесткая, однако без серьезного подхода у нас не получится навести порядок», — заявил Аксёнов.

Он также подчеркнул, что пробки в крупных городах Крыма — одна из актуальнейших проблем республики. Чтобы решить эту проблему в Симферополе надо создать диспетчерский пункт, благодаря работе которого улучшится координация маршрутного трафика в городе.

Аксенов заявил, что настало время принимать радикальные меры по отношению к перевозчикам, которые не выполняют условия договоров, то есть отказываются от транспортировки горожан в позднее время и перевозки льготных категорий граждан.

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