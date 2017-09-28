Трамвайный кризис может погрузить Владивосток в бездну
Электротранспорт приморской столицы переживает не лучшие времена.
Электротранспорт приморской столицы переживает не лучшие времена.
Во Владивостоке возобновилось движение трамваев, вскоре начнут ходить троллейбусы. Городские власти в ближайшее время намерены разобраться с долгами за электротранспорт. Сейчас они ведут переговоры с энергетиками, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Мэрии Владивостока удалось разобраться с транспортным кризисом, разразившимся в городе. Накануне энергетики обесточили почти половину объектов компании «Электрический транспорт» за долги.
Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в
Между тем, нынешняя ситуация может быть очень нехорошим сигналом для города. В Дальневосточной энергетической компании (именно перед ней у трамвайщиков возник долг) сказали, что раньше подобные проблемы решались оперативно. «Долги у компании “Электрический транспорт” были и раньше, но эти вопросы всегда оперативно решались, до отключения света не доходило. Сейчас
Между тем, в этом году владивостокский трамвай отмечает полуюбилей: 9 октября исполнится 105 лет со дня его запуска. В последнее время старейший в городе вид общественного транспорта то и дело норовят закрыть. Это вызывает справедливое возмущение не только обычных горожан, но и политиков. Одним из самых ярых сторонников сохранения трамвая во Владивостоке является бывший депутат городской думы Александр Юртаев.
«В этом году вновь депо подавало заявку на обновление подвижного состава. К сожалению, её не удовлетворили, и нам придётся ждать следующего года. Нам очень не хватает стратегии развития общественного электротранспорта,