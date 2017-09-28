Трамвайный кризис может погрузить Владивосток в бездну

Источник: Восток Медиа

Во Владивостоке возобновилось движение трамваев, вскоре начнут ходить троллейбусы. Городские власти в ближайшее время намерены разобраться с долгами за электротранспорт. Сейчас они ведут переговоры с энергетиками, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Мэрии Владивостока удалось разобраться с транспортным кризисом, разразившимся в городе. Накануне энергетики обесточили почти половину объектов компании «Электрический транспорт» за долги. Из-за этого в приморской столице полностью прекратилось движение трамваев и троллейбусов.

Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Владивостока, сейчас трамвайное сообщение вновь запустили. Троллейбусы тоже скоро выйдут на линию — пока они стоят в депо. «Сейчас вопрос с оплатой долга решается, идут переговоры. Речь идёт не о реструктуризации, а о разовой единовременной выплате всей задолженности», — пояснила представительница мэрии. Представители администрации не случайно принимают участие в решении проблемы. Одним из учредителей компании «Электрический транспорт» является муниципальное предприятие ВПЭС.

Между тем, нынешняя ситуация может быть очень нехорошим сигналом для города. В Дальневосточной энергетической компании (именно перед ней у трамвайщиков возник долг) сказали, что раньше подобные проблемы решались оперативно. «Долги у компании “Электрический транспорт” были и раньше, но эти вопросы всегда оперативно решались, до отключения света не доходило. Сейчас почему-то тянули до критической точки», — рассказала начальник пресс-службы ДЭК Анна Артюшкова. В мэрии Владивостока подтвердили, что в этот раз ситуация сложнее, чем в прошлые годы. Тем не менее, город намерен её исправить.

Между тем, в этом году владивостокский трамвай отмечает полуюбилей: 9 октября исполнится 105 лет со дня его запуска. В последнее время старейший в городе вид общественного транспорта то и дело норовят закрыть. Это вызывает справедливое возмущение не только обычных горожан, но и политиков. Одним из самых ярых сторонников сохранения трамвая во Владивостоке является бывший депутат городской думы Александр Юртаев.