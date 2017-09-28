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09:13 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске отопительный сезон в этом году стартует 3 октября

Мэр города Александр Соколов уже подписал постановление.

Источник: РИА "Новости"

Отопительный сезон в дальневосточной столице начнётся 3 октября. Соответствующее постановление подписал мэр города Александр Соколов.

Такое решение приняли на основании прогноза синоптиков: они сообщили, что в Хабаровске ожидается понижение температуры воздуха. Как сообщает пресс-служба городской администрации, при запуске систем отопления в первую очередь к теплу будут подключать объекты социальной сферы: школы, детские сады, больницы.

В этом году стоимость подготовки города к отопительному сезону оценили в сумму около четырёх миллиардов рублей. Это деньги предприятий, бюджета, ресурсоснабжающих компаний, собственников жилья. Работы провели пока на три миллиарда: отремонтировали инженерные коммуникаций, подготовили жилой фонд. Из запланированного 31 километра дорог отремонтировали 27, на остальных объектах планируют закончить до 20 октября. К 15 ноября необходимо получить паспорт готовности города к зиме.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что городские коммунальщики при подготовке города к отопительному сезону ориентировались на 4—5 октября. Это озвучил корреспонденту агентства первый заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Чернышов. В крае тепло дали уже в трёх районах: Аяно-Майском, Верхнебуреинском и Тугуро-Чумиканском.

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