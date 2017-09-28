В Хабаровске отопительный сезон в этом году стартует 3 октября
Мэр города Александр Соколов уже подписал постановление.
Мэр города Александр Соколов уже подписал постановление.
Отопительный сезон в дальневосточной столице начнётся 3 октября. Соответствующее постановление подписал мэр города Александр Соколов.
Такое решение приняли на основании прогноза синоптиков: они сообщили, что в Хабаровске ожидается понижение температуры воздуха. Как сообщает
В этом году стоимость подготовки города к отопительному сезону оценили в сумму около четырёх миллиардов рублей. Это деньги предприятий, бюджета, ресурсоснабжающих компаний, собственников жилья. Работы провели пока на три миллиарда: отремонтировали инженерные коммуникаций, подготовили жилой фонд. Из запланированного 31 километра дорог отремонтировали 27, на остальных объектах планируют закончить до 20 октября. К 15 ноября необходимо получить паспорт готовности города к зиме.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что городские коммунальщики при подготовке города к отопительному сезону ориентировались на