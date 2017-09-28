Миллионные инвестиции из Кореи и Китая придут в Хабаровск в ближайшее время
В работе находится более 40 инвестиционных проектов.
В работе находится более 40 инвестиционных проектов.
Хабаровск, 28 сентября, AmurMedia.
Около 80 миллионов долларов направят в хабаровскую экономику в обозримом будущем. Зеленые зоны, медучреждения и заводы возникнут в краевой столице, сообщили ИА AmurMedia в
Не менее 80 миллионов долларов инвестиций будут направлены в экономику Хабаровска в ближайшее время. Такие прогнозы делают специалисты управления инвестиционного развития администрации Хабаровска.
У предприятия будет работать круглосуточный стационар, операционный блок, блок реабилитации и восстановительного лечения. Общий объем частных инвестиций составляет 2 миллиарда рублей. Причем часть из них — это деньги корейского инвестора.
Идет подготовка к строительству многофункционального комплекса на улице Гоголя. Здесь работы также будет вести компания из Страны утренней свежести, которая готова вложить более 5 миллиардов рублей. Прорабатывается вопрос привлечения китайских инвесторов к строительству парка развлечений в Краснофлотском районе.
Кроме этого, китайская компания из Циндао ведет переговоры о строительстве мукомольного завода в Хабаровске. Сегодня администрация города оказывает содействие в строительстве Дальневосточного
«Это только часть инвестиционных проектов, которые реализовываются в городе. В целом же компании в ближайшее время готовы вложить около 80 миллионов долларов на реализацию своих инвестиционных планов на территории Хабаровска. А мы, в свою очередь, работаем над тем, чтобы повысить инвестиционную привлекательность города, поддержать инвестиционные инициативы», — отметил Руслан Горлов.
Он напомнил, что сегодня в городе на базе «Хабаровского завода строительной керамики» создан индустриальный парк, который может заинтересовать потенциальных резидентов удобным расположением, наличием сетей, площадями. В настоящее время ведется работа по вхождению этой территории в состав ТОСЭР «Хабаровск», благодаря чему у резидентов появятся дополнительные льготы. В городе презентовали также