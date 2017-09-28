Миллионные инвестиции из Кореи и Китая придут в Хабаровск в ближайшее время

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 28 сентября, AmurMedia.

Около 80 миллионов долларов направят в хабаровскую экономику в обозримом будущем. Зеленые зоны, медучреждения и заводы возникнут в краевой столице, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе мэрии.

Не менее 80 миллионов долларов инвестиций будут направлены в экономику Хабаровска в ближайшее время. Такие прогнозы делают специалисты управления инвестиционного развития администрации Хабаровска.

Как сообщил начальник отдела анализа и планирования инвестиционной деятельности управления Руслан Горлов, в настоящее время в работе находятся более 40 инвестиционных проектов, которые смогут привлечь в экономику дальневосточной столицы десятки миллионов долларов. Например, рассматриваются такие проекты, как создание «Академии здоровья», которая будет предоставлять медицинские услуги взрослым и детям.

У предприятия будет работать круглосуточный стационар, операционный блок, блок реабилитации и восстановительного лечения. Общий объем частных инвестиций составляет 2 миллиарда рублей. Причем часть из них — это деньги корейского инвестора.

Идет подготовка к строительству многофункционального комплекса на улице Гоголя. Здесь работы также будет вести компания из Страны утренней свежести, которая готова вложить более 5 миллиардов рублей. Прорабатывается вопрос привлечения китайских инвесторов к строительству парка развлечений в Краснофлотском районе.

Кроме этого, китайская компания из Циндао ведет переговоры о строительстве мукомольного завода в Хабаровске. Сегодня администрация города оказывает содействие в строительстве Дальневосточного учебно-спортивного центра в районе улиц Местной — Юности. В настоящее время ведется реконструкция парка Дома офицеров флота на Базе КАФ. К «наполнению» территории планируется привлечь бизнес.

Прорабатывается вопрос привлечения инвесторов к реконструкции парка «Динамо» в той его части, где в настоящее время находятся дома деревянного фонда. Ведется реконструкция парка имени Гагарина, где инвесторы также возведут свои объекты.

«Это только часть инвестиционных проектов, которые реализовываются в городе. В целом же компании в ближайшее время готовы вложить около 80 миллионов долларов на реализацию своих инвестиционных планов на территории Хабаровска. А мы, в свою очередь, работаем над тем, чтобы повысить инвестиционную привлекательность города, поддержать инвестиционные инициативы», — отметил Руслан Горлов.