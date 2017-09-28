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09:17 (мск), источник: AmurMedia.ru

Миллионные инвестиции из Кореи и Китая придут в Хабаровск в ближайшее время

В работе находится более 40 инвестиционных проектов.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 28 сентября, AmurMedia.

Около 80 миллионов долларов направят в хабаровскую экономику в обозримом будущем. Зеленые зоны, медучреждения и заводы возникнут в краевой столице, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе мэрии.

Не менее 80 миллионов долларов инвестиций будут направлены в экономику Хабаровска в ближайшее время. Такие прогнозы делают специалисты управления инвестиционного развития администрации Хабаровска.

Как сообщил начальник отдела анализа и планирования инвестиционной деятельности управления Руслан Горлов, в настоящее время в работе находятся более 40 инвестиционных проектов, которые смогут привлечь в экономику дальневосточной столицы десятки миллионов долларов. Например, рассматриваются такие проекты, как создание «Академии здоровья», которая будет предоставлять медицинские услуги взрослым и детям.

У предприятия будет работать круглосуточный стационар, операционный блок, блок реабилитации и восстановительного лечения. Общий объем частных инвестиций составляет 2 миллиарда рублей. Причем часть из них — это деньги корейского инвестора.

Идет подготовка к строительству многофункционального комплекса на улице Гоголя. Здесь работы также будет вести компания из Страны утренней свежести, которая готова вложить более 5 миллиардов рублей. Прорабатывается вопрос привлечения китайских инвесторов к строительству парка развлечений в Краснофлотском районе.

Кроме этого, китайская компания из Циндао ведет переговоры о строительстве мукомольного завода в Хабаровске. Сегодня администрация города оказывает содействие в строительстве Дальневосточного учебно-спортивного центра в районе улиц Местной — Юности. В настоящее время ведется реконструкция парка Дома офицеров флота на Базе КАФ. К «наполнению» территории планируется привлечь бизнес.

Прорабатывается вопрос привлечения инвесторов к реконструкции парка «Динамо» в той его части, где в настоящее время находятся дома деревянного фонда. Ведется реконструкция парка имени Гагарина, где инвесторы также возведут свои объекты.

«Это только часть инвестиционных проектов, которые реализовываются в городе. В целом же компании в ближайшее время готовы вложить около 80 миллионов долларов на реализацию своих инвестиционных планов на территории Хабаровска. А мы, в свою очередь, работаем над тем, чтобы повысить инвестиционную привлекательность города, поддержать инвестиционные инициативы», — отметил Руслан Горлов.

Он напомнил, что сегодня в городе на базе «Хабаровского завода строительной керамики» создан индустриальный парк, который может заинтересовать потенциальных резидентов удобным расположением, наличием сетей, площадями. В настоящее время ведется работа по вхождению этой территории в состав ТОСЭР «Хабаровск», благодаря чему у резидентов появятся дополнительные льготы. В городе презентовали также бета-версию инвестиционного портала, который должен стать удобным инструментом для потенциальных инвесторов. На нем будут размещены интерактивные карты, проекты, которые реализуются в дальневосточной столице, информация о свободных земельных участках и многое другое. Заявки на портале можно будет подавать в режиме «одного окна», что существенно ускорит все процедуры и выдачи разрешений.

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