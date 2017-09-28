В Башкирии назвали самые высокооплачиваемые вакансии сентября

Самой «дорогой» вакансией первого месяца осени признали руководителя монтажного управления. За труд на такой должности обещают платить от 120 тысяч рублей в месяц. Наравне идет и менеджер по продажам. Здесь месячная зарплата также указана от 120 тысяч рублей.