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11:52 (мск), источник: Губерния онлайн

Жилой комплекс построит ижевская компания на месте Гупровского городка в Хабаровске

Представитель застройщика считает, что участок очень перспективный.

Источник: Губерния онлайн

Ижевское ООО «ТАЛАН-РЕГИОН-2» построит жилой комплекс комфорткласса на месте Гупровского городка в Хабаровске. Компания уже подписала договор о развитии этой территории и отправила документы в администрацию дальневосточной столицы, сообщает портал «Губерния».

Напомним, в начале осени Гупровский городок продали застройщику из Ижевска — ООО «ТАЛАН-РЕГИОН-2». До сентября 2026 года компания должна будет расселить и снести 29 деревянных бараков. О том, что появится на расчищенной территории, рассказал представитель застройщика Андрей Агеев.

«На территории [Гупровского городка] планируется строительство жилого комплекса комфорткласса. Считаем, что участок очень перспективный и построенные жилые площади будут востребованы жителями Хабаровска, — говорит Андрей Агеев. — Планы по расселению [бараков] оговариваются договором развития территории. Расселение будет проводиться в строгом соответствии с действующим законодательством».

Пока застройщик не начал расселять и сносить бараки, несколько хабаровчан решили снять видеоролик о старых домах. Идея принадлежит руководителю инновационно-внедренческого центра «Орлан» Георгию Кошевому. Съемку проведут с помощью квадрокоптера, а сам ролик опубликуют на сайте центра и в социальных сетях.

«[Снимем Гупровский городок], чтобы запечатлеть, оставить это в истории, дать людям возможность вспомнить свое детство, юность, подростковый период. Тем более сейчас есть возможность отснять городок с применением новых технологий — с высоты», — рассказал Георгий Кошевой.

По его словам, центр «Орлан» планирует снимать Гупровский городок раз в квартал, чтобы хабаровчане могли следить за происходящими там переменами.

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