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09:23 (мск), источник: Baikal-info.ru

С полей Иркутской области убрали 68% зерновых

Зерновые культуры в Иркутской области убраны на площади 289,3 тыс. га (68% от плана), намолочено — 584,9 тыс. тонн, урожайность составляет — 20 ц/га.

Завершается уборка картофеля и овощей. Об этом 28 сентября 2017 года сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра сельского хозяйства Иркутской области Илью Сумарокова.

Министр напомнил, что основными районами по производству зерна являются Усольский, Черемховский, Тулунский, Куйтунский и Аларский районы, на территории которых сосредоточено около 80% всей посевной площади зерновых культур.

В Иркутской области продолжается заготовка кормов. По состоянию на 27 сентября заготовлено 156,7 тыс. тонн сена (92% от плана), 224,4 тыс. тонн сенажа (107%) и 280,9 тыс. тонн силоса (135%).

«Аграрии области готовятся к будущему году. Вспахано зяби 96,1 тыс. га, или 53% к плану. Засыпано семян 79,2 тыс. тонн, или 66% к плану. В качестве положительного примера можно отметить сельхозтоваропроизводителей Куйтунского района, которые засыпали 100% семян зерновых и зернобобовых культур», — сказал Илья Сумароков.

По данным гидрометцентра, на территории Иркутской области в ближайшие дни ожидается благоприятная погода, которая позволит увеличить темпы уборочных работ.

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