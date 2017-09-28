С полей Иркутской области убрали 68% зерновых
Зерновые культуры в Иркутской области убраны на площади 289,3 тыс. га (68% от плана), намолочено — 584,9 тыс. тонн, урожайность составляет — 20 ц/га.
Зерновые культуры в Иркутской области убраны на площади 289,3 тыс. га (68% от плана), намолочено — 584,9 тыс. тонн, урожайность составляет — 20 ц/га.
Завершается уборка картофеля и овощей. Об этом 28 сентября 2017 года сообщает
Министр напомнил, что основными районами по производству зерна являются Усольский, Черемховский, Тулунский, Куйтунский и Аларский районы, на территории которых сосредоточено около 80% всей посевной площади зерновых культур.
В Иркутской области продолжается заготовка кормов. По состоянию на 27 сентября заготовлено 156,7 тыс. тонн сена (92% от плана), 224,4 тыс. тонн сенажа (107%) и 280,9 тыс. тонн силоса (135%).
«Аграрии области готовятся к будущему году. Вспахано зяби 96,1 тыс. га, или 53% к плану. Засыпано семян 79,2 тыс. тонн, или 66% к плану. В качестве положительного примера можно отметить сельхозтоваропроизводителей Куйтунского района, которые засыпали 100% семян зерновых и зернобобовых культур», — сказал Илья Сумароков.
По данным гидрометцентра, на территории Иркутской области в ближайшие дни ожидается благоприятная погода, которая позволит увеличить темпы уборочных работ.