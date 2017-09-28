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11:43 (мск), источник: ДЕЙТА

Система капремонта домов изменится в Приморье

Изменения в систему капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае в первом чтении приняли депутаты Законодательного Собрания на очередном заседании, сообщает «Deita.ru».

Источник: ДЕЙТА

Как рассказал депутат Законодательного Собрания Приморского края Евгений Костюков, принятие документа связано с приведением в соответствие законов Приморского края с федеральным законодательством. В Жилищный кодекс Российской Федерации внесены изменения, направленные на совершенствование положений об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

«Данным федеральным законом устанавливаются положения, направленные на решение практических проблем, возникающих при организации и проведении капитального ремонта, при актуализации региональной программы, формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, совершении операций по специальному счету, принятии собственниками решения о проведении капитального ремонта», — отметил Евгений Костюков.

Интересно, что в соответствии с изменениями, не менее чем за два календарных месяца до наступления года, в течение которого в соответствии с региональной программой капитального ремонта должен быть проведен капитальный ремонт, лицо, ответственное за управление этим многоквартирным домом, передает региональному оператору по акту приема-передачи многоквартирный дом для проведения работ по капитальному ремонту.

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края утвердили документ в первом чтении. После принятия предложений и поправок, документ планируется утвердить на заседании краевого парламента.

Дмитрий Санников.

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