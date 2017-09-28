Система капремонта домов изменится в Приморье

Как рассказал депутат Законодательного Собрания Приморского края Евгений Костюков, принятие документа связано с приведением в соответствие законов Приморского края с федеральным законодательством. В Жилищный кодекс Российской Федерации внесены изменения, направленные на совершенствование положений об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

«Данным федеральным законом устанавливаются положения, направленные на решение практических проблем, возникающих при организации и проведении капитального ремонта, при актуализации региональной программы, формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, совершении операций по специальному счету, принятии собственниками решения о проведении капитального ремонта», — отметил Евгений Костюков.