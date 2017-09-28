Россельхознадзор вводит усиленный контроль продукции ряда белорусских компаний
Россельхознадзор вводит режим усиленного контроля продукции в отношении пяти белорусских предприятий. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Россельхознадзор вводит режим усиленного контроля продукции в отношении пяти белорусских предприятий. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Россельхознадзор в очередной раз усилил контроль за поставками продукции ряда белорусских предприятий.
Контроль вводится в отношении белорусских компаний «Мстиславльмолоко» (выявлен линкомицин в сухом обезжиренном молоке), убойного цеха Дятловского филиала Гродненского областного потребительского общества (выявлены остатки тетрациклина в говядине), «Глубокский
Россельхознадзор также зафиксировала несоответствие