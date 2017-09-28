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09:47 (мск), источник: Ежедневник.by

Россельхознадзор вводит усиленный контроль продукции ряда белорусских компаний

Россельхознадзор вводит режим усиленного контроля продукции в отношении пяти белорусских предприятий. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Источник: Ежедневник.by

Россельхознадзор в очередной раз усилил контроль за поставками продукции ряда белорусских предприятий.

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Контроль вводится в отношении белорусских компаний «Мстиславльмолоко» (выявлен линкомицин в сухом обезжиренном молоке), убойного цеха Дятловского филиала Гродненского областного потребительского общества (выявлены остатки тетрациклина в говядине), «Глубокский молочно-консервный комбинат» (выявлен линкомицин в сухой молочной сыворотке), «Лидский молочно-консервный комбинат» (выявлены остатки тилмикозина в сухом молоке), Миорского мясокомбината (выявлены остатки тетрациклина в говядине).

Россельхознадзор также зафиксировала несоответствие жирно-кислотного состава в молоке и молочной продукции, произведенных казахстанским ТОО «Деп». Об этом служба проинформировала соответствующие компетентные органы Казахстана.

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