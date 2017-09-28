Россельхознадзор вводит усиленный контроль продукции ряда белорусских компаний

Контроль вводится в отношении белорусских компаний «Мстиславльмолоко» (выявлен линкомицин в сухом обезжиренном молоке), убойного цеха Дятловского филиала Гродненского областного потребительского общества (выявлены остатки тетрациклина в говядине), «Глубокский молочно-консервный комбинат» (выявлен линкомицин в сухой молочной сыворотке), «Лидский молочно-консервный комбинат» (выявлены остатки тилмикозина в сухом молоке), Миорского мясокомбината (выявлены остатки тетрациклина в говядине).



Россельхознадзор также зафиксировала несоответствие жирно-кислотного состава в молоке и молочной продукции, произведенных казахстанским ТОО «Деп». Об этом служба проинформировала соответствующие компетентные органы Казахстана.