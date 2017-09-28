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10:55 (мск), источник: Actualitati.md

Молдавский лей продолжает укреплять позиции

Исходя из установленного на сегодняшний день обменного курса, национальная валюта продолжает свой рост.

ЦБ: $ 58.0102   +0.49 € 68.1678   +0.15 ММВБ: $ 58.3100   +0.12 € 68.5850   +0.22
Источник: Actualitati.md

Сегодня, 28 сентября доллар будет стоить 17,6207 леев (-1,28 бана), а евро 20,6991 леев (-9,27 бана).

Отмечается, что вчера обменный курс составлял 17,6335 леев за один доллар и 20,7918 леев за один евро.

Относительно других иностранных валют цена покупки выглядит следующим образом: 0,6656 леев за 1 гривну, 4,5023 леев за румынский лей и 0,3029 леев за 1 российский рубль.

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