Молдавский лей продолжает укреплять позиции
Исходя из установленного на сегодняшний день обменного курса, национальная валюта продолжает свой рост.
Исходя из установленного на сегодняшний день обменного курса, национальная валюта продолжает свой рост.
Сегодня, 28 сентября доллар будет стоить 17,6207 леев (-1,28 бана), а евро 20,6991 леев (-9,27 бана).
Отмечается, что вчера обменный курс составлял 17,6335 леев за один доллар и 20,7918 леев за один евро.
Относительно других иностранных валют цена покупки выглядит следующим образом: 0,6656 леев за 1 гривну, 4,5023 леев за румынский лей и 0,3029 леев за 1 российский рубль.