В Челябинском зоопарке стартовал отопительный сезон
А обитатели Детского контактного зоопарка и Экзотариума примерили модные зимние образы.
А обитатели Детского контактного зоопарка и Экзотариума примерили модные зимние образы.
В Челябинском зоопарке стартовал отопительный сезон — зоологи утеплили уличные вольеры, а теплолюбивых животных перевели в отапливаемые помещения, так как начала работать котельная зоопарка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
В привычные «зимние квартиры» уже перебрались шимпанзе, носухи, сурикаты, сервал, оцелот и полосатые мангусты.
Помимо «утепления по всем фронтам» с наступающим похолоданием пересмотрен и рацион питания животных: увеличено количество энергетически ценного корма, минеральных добавок и витаминов.
Физиологические изменения также происходят в самих животных: те, кто будет зимовать на открытом воздухе, обрастают густой шерстью и запасаются подкожным жиром.
Но несмотря на теплый подшерсток и устойчивость к холодам, некоторые питомцы не против примерить на себя зимние образы.
Стильные шапочки и шарфики пришлись по вкусу не только теплолюбивым, но и самым морозостойким обитателям зоопарка.