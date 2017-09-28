В Челябинском зоопарке стартовал отопительный сезон — зоологи утеплили уличные вольеры, а теплолюбивых животных перевели в отапливаемые помещения, так как начала работать котельная зоопарка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В привычные «зимние квартиры» уже перебрались шимпанзе, носухи, сурикаты, сервал, оцелот и полосатые мангусты.

Помимо «утепления по всем фронтам» с наступающим похолоданием пересмотрен и рацион питания животных: увеличено количество энергетически ценного корма, минеральных добавок и витаминов.

Физиологические изменения также происходят в самих животных: те, кто будет зимовать на открытом воздухе, обрастают густой шерстью и запасаются подкожным жиром.

Но несмотря на теплый подшерсток и устойчивость к холодам, некоторые питомцы не против примерить на себя зимние образы.