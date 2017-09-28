В «КрасКоме» появилась установка для бестраншейной прокладки труб

Парк спецтехники компании «КрасКом» пополнился новой установкой бестраншейной прокладки труб, которая в первую очередь будет ремонтировать сети на границе территории ответственности предприятия и жилищной организации.

Как рассказали в пресс-службе компании, анализ нештатных случаев в работе сетей холодного водоснабжения по итогам 2016 года и 8 месяцев 2017 года показал, что более 50% утечек происходит на трубопроводах диаметром меньше 100 мм, которые в большинстве случаев соединяют жилые дома с магистральными водоводами.

«Согласно федеральному законодательству, нашей границей сетей является стена здания. Всегда это было камнем преткновения между ресурсоснабжающей и обслуживающей организациями. Управляющая компания считает, что порыв на нашем участке. Мы проводим диагностику и говорим: нет, робот показывает, что труба прохудилась в подвале дома, — рассказывает генеральный директор компании “КрасКом” Олег Гончеров. — Но чаще всего такие спорные ситуации разрешаются по принципу “ни нашим, ни вашим”. Труба протекает в стене здания. Совместно с самой крупной управляющей компанией города “Жилфонд” мы спланировали работу по ликвидации таких утечек».

Для этого «КрасКом» приобрел мини-установку горизонтально-наклонного бурения, а «Жилфонд» обследовал дома. С наружной стены прямо в колодец «Краском» будет опускать новую установку (ГНБ), протаскивать водопровод внутрь дома, а управляющая компания там его «встретит». Работа, по словам Гончерова, будет оперативной и без нарушения благоустройства.

«Любой порыв или утечка в инженерных сетях ведет к порче общедомового имущества, страдают конструктивные элементы дома. Сегодня мы определили дома, которые в первую очередь требуют замены трубопровода холодного водоснабжения, составили график работ до конца года. Отмечу, что данный вид работ можно проводить в любое время года без ущерба для дома и придомовой территории, и не создавая дискомфорт для жителей», — отметила Наталья Жавнова, генеральный директор ГУК «Жилфонд».

Кроме жилых домов, с проблемой утечек на вводе в здания сталкиваются учреждения образования, здравоохранения и культуры. График работы новой установки бестраншейной прокладки труб малых диаметров уже расписан до декабря.