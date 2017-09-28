Дополнительные доходы Иркутска направят на социальную сферу

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Как сообщила председатель комитета по бюджетной политике и финансам администрации Иркутска Альфия Валиулина, дополнительные доходы и экономия, полученная в ходе проведения муниципальных закупок, в размере 145 млн рублей направят на обеспечение деятельности учреждений социальной сферы и городского хозяйства.

На повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений дополнительного образования и культуры направят 60 млн рублей. Более 3 млн рублей направят на выплату молодым специалистам, впервые приступившим к работе в учреждениях образования и культуры. Увеличены расходы на проведение ремонтов учреждений социальной сферы на 59 млн рублей. На оснащение и содержание вновь построенных и приобретенных школ и детских садов предусмотрено10 млн. На адресную социальную поддержку иркутян будет дополнительно направлено 6 млн рублей.

Кроме этого, увеличены расходы на оплату за потребляемое электричество сетями наружного освещения, на уплату взноса региональному оператору на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, на предоставление субсидий транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам. Около 36 млн направлено на текущее содержание и ремонт объектов городского хозяйства: линии наружного освещения и инженерные сети, 11 млн предусмотрено на снос расселенных аварийных домов.