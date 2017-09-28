Дефицит бюджета Челябинской области сократился на 7,5 млрд рублей

7,5 млрд рублей решено направить на сокращение дефицита. Оставшиеся средства пойдут на решение социально значимых вопросов региона. Так, федеральные средства будут направлены на реконструкцию противотуберкулезного диспансера в Челябинске, обеспечение граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированным питанием для детей-инвалидов и другие нужды региона.

«Если смотреть на темпы роста доходов и ту динамику, что есть сегодня в экономике, то такое завершение финансового года реально. Даже при том, что в июне мы уже увеличивали бюджет за счет допдоходов. И сейчас, в сентябре, тоже внесли новые расходы. Это значит, что область однозначно находится в большем плюсе, чем изначально планировалось», — подчеркнул он.