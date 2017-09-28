Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: РФ мстит за убийство своего генерала: десятки погибших
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Звезда Comedy Woman Сысоева вышла в свет со спутником и детьми
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
«С ума сошли?»: как чиновники получали выговоры от Путина
Зять Трампа пользовался личной почтой для служебной переписки Сам Трамп в 2016 году обвинял Хиллари Клинтон в использовании личного почтового ящика на посту госсекретаря
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
СМИ: Виктория Боня назвала имя будущего мужа
СМИ: Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике
Ксения Собчак прогулялась по Москве с авоськой
35-летняя Вера Брежнева кардинально сменила имидж (фото)
Саакашвили об Украине: города, не торгующие с РФ, в отчаянии
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Актер Егор Клинаев погиб в Москве во время помощи участникам ДТП
Дибров удивил светскую Москву своим видом
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
12Взрыв военных складов под Винницей
10:17 (мск), источник: Nakanune.ru

Дефицит бюджета Челябинской области сократился на 7,5 млрд рублей

Дефицит бюджета Челябинской области сократился на 7,5 млрд рублей, с запланированных на 2017 год 10 млрд он уменьшился до 2,5 млрд рублей за счет собственных доходов региона.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного минфина.

Депутаты ЗСО одобрили поправки в главный финансовый документ области. Изменения предусматривают увеличение доходов региональной казны почти на 9,8 млрд за счет собственных поступлений, а также на 153,8 млн рублей за счет федеральных трансфертов.

7,5 млрд рублей решено направить на сокращение дефицита. Оставшиеся средства пойдут на решение социально значимых вопросов региона. Так, федеральные средства будут направлены на реконструкцию противотуберкулезного диспансера в Челябинске, обеспечение граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированным питанием для детей-инвалидов и другие нужды региона.

По мнению министра финансов области Андрея Пшеницына, в перспективе область может закончить год вообще без дефицита.

«Если смотреть на темпы роста доходов и ту динамику, что есть сегодня в экономике, то такое завершение финансового года реально. Даже при том, что в июне мы уже увеличивали бюджет за счет допдоходов. И сейчас, в сентябре, тоже внесли новые расходы. Это значит, что область однозначно находится в большем плюсе, чем изначально планировалось», — подчеркнул он.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Полпред потребовал от глав уральских регионов разобраться с "земельной" коррупцией
Иран назвал приоритетную задачу США в Сирии
Лидер «Христианского государства» был судим за убийство и разбой
Владельца «ВИМ-Авиа» вызвали на допрос
Умер основатель Playboy Хью Хефнер
Информатор ВАДА Родченков заочно арестован в России
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
Нарезной уже не тот: что происходит с качеством хлеба в России
Спорт
Унижение от дьяволов. Надежда от дьяволят Вчера ЦСКА без шансов уступил на своем поле «МЮ» — 1:4. Все пропущенные мячи стали следствием грубейших ошибок игроков обороны
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
В Воронежском роддоме перепутали пол младенца Жительница города Лиски Воронежской области Оксана Колесникова очень удивилась, обнаружив уже дома, что родила не дочку Машу, а сына Мишу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь