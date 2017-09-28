Дефицит бюджета Челябинской области сократился на 7,5 млрд рублей
Дефицит бюджета Челябинской области сократился на 7,5 млрд рублей, с запланированных на 2017 год 10 млрд он уменьшился до 2,5 млрд рублей за счет собственных доходов региона.
Дефицит бюджета Челябинской области сократился на 7,5 млрд рублей, с запланированных на 2017 год 10 млрд он уменьшился до 2,5 млрд рублей за счет собственных доходов региона.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Депутаты ЗСО одобрили поправки в главный финансовый документ области. Изменения предусматривают увеличение доходов региональной казны почти на 9,8 млрд за счет собственных поступлений, а также на 153,8 млн рублей за счет федеральных трансфертов.
7,5 млрд рублей решено направить на сокращение дефицита. Оставшиеся средства пойдут на решение социально значимых вопросов региона. Так, федеральные средства будут направлены на реконструкцию противотуберкулезного диспансера в Челябинске, обеспечение граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированным питанием для
По мнению министра финансов области Андрея Пшеницына, в перспективе область может закончить год вообще без дефицита.
«Если смотреть на темпы роста доходов и ту динамику, что есть сегодня в экономике, то такое завершение финансового года реально. Даже при том, что в июне мы уже увеличивали бюджет за счет допдоходов. И сейчас, в сентябре, тоже внесли новые расходы. Это значит, что область однозначно находится в большем плюсе, чем изначально планировалось», — подчеркнул он.