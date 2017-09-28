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12:13 (мск), источник: Informburo.kz

Хакеры атаковали сервера казахстанских банков

Под масштабную DDoS-атаку попал интернет-портал Homebank.

Источник: Informburo.kz

С 27 сентября наблюдается повышенная активность хакеров на сервера ряда казахстанских банков, в том числе интернет-портал Homebank, сообщила пресс-служба Qazkom.

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«Специалисты банка 27 сентября зафиксировали масштабную DDoS-атаку в виде ложных запросов одновременно с огромного числа IP-адресов, что блокируют работу портала», — говорится в сообщении банка.

В пресс-службе отметили, что для гарантированной защиты счетов клиентов специалисты банка предпринимает необходимые технические меры по нейтрализации действий хакеров.

«Приносим свои извинения, если будут наблюдаться задержки в проведении операций или сайт будет временно недоступен. Мы делаем всё возможное для нормализации работы Homebank и просим отнестись к этому с пониманием», — сообщает Qazkom.

В PR-службе Народного банка сообщили, что DDoS атаки не затронули их сервера и сервисы.

«Все системы и сервисы HalykBank работают в штатном режиме. Cпециалисты банка мониторят ситуацию и готовы оперативно предпринять меры по противодействию возможной атаке. Средства клиентов находятся в безопасности и проблем с проведением операций не наблюдается», — говорится в сообщении Народного банка.

В ближайшее время Informburo.kz ждёт ответа на запрос от Kaspi Bank.

Накануне в КНБ РК заявили, что банки скрывают информацию о хакерских атаках. В 2017 году шесть банков подверглись фишинговой атаке и только один из них обратился за помощью в КНБ.

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