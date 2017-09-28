Хакеры атаковали сервера казахстанских банков
Под масштабную
Под масштабную
С 27 сентября наблюдается повышенная активность хакеров на сервера ряда казахстанских банков, в том числе
«Специалисты банка 27 сентября зафиксировали масштабную
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«Приносим свои извинения, если будут наблюдаться задержки в проведении операций или сайт будет временно недоступен. Мы делаем всё возможное для нормализации работы Homebank и просим отнестись к этому с пониманием», — сообщает Qazkom.
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«Все системы и сервисы HalykBank работают в штатном режиме. Cпециалисты банка мониторят ситуацию и готовы оперативно предпринять меры по противодействию возможной атаке. Средства клиентов находятся в безопасности и проблем с проведением операций не наблюдается», — говорится в сообщении Народного банка.
В ближайшее время Informburo.kz ждёт ответа на запрос от Kaspi Bank.
Накануне в КНБ РК заявили, что банки скрывают информацию о хакерских атаках. В 2017 году шесть банков подверглись фишинговой атаке и только один из них обратился за помощью в КНБ.