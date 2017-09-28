Росрыболовство полностью запретило лов кеты в Амуре

По данным Росрыболовства, рыборазводные заводы региона на 27 сентября заполнены икрой кеты только на 5 процентов, в это же время в прошлом году эта цифра была около 50 процентов. Если продолжить добычу лососевых в привычных для Хабаровского края масштабах, через четыре года ловить будет нечего.

По данным Росрыболовства, рыборазводные заводы региона на 27 сентября заполнены икрой кеты только на 5 процентов, в это же время в прошлом году эта цифра была около 50 процентов. Если продолжить добычу лососевых в привычных для Хабаровского края масштабах, через четыре года ловить будет нечего.