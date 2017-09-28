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10:51 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Росрыболовство полностью запретило лов кеты в Амуре

На Амуре с 00 часов 00 минут 28 сентября 2017 года полностью запрещен лов кеты осеннего хода.

Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель руководителя Амурского территориального управления Росрыболовства Денис Крылов, эта вынужденная мера связана с неурожайным годом и принята для сохранения популяции лососевых. По сравнению с прошлым годом закрытие промысла осенней кеты на Амуре началось на неделю раньше.

— Под запрет попали промышленное рыболовство, любительское и спортивное, а также добыча в целях обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, — подчеркнул Денис Крылов. — Запрет вступил в действие с 28 сентября в отношении осенней кеты в бассейне реки Амур в пределах Комсомольского, Амурского, Нанайского, Хабаровского муниципальных районов. Неделей ранее запретили лов ниже по Амуру.

По данным Росрыболовства, рыборазводные заводы региона на 27 сентября заполнены икрой кеты только на 5 процентов, в это же время в прошлом году эта цифра была около 50 процентов. Если продолжить добычу лососевых в привычных для Хабаровского края масштабах, через четыре года ловить будет нечего.

— Публикующееся в интернете видео с так называемыми «заездками» снято в прошлые года и не имеет никакого отношения к сегодняшней ситуации, таких нарушений инспекторы Росрыболовства в путину 2017 года не фиксировали, — отмечает Денис Крылов. — 2016 год и ранее были урожайными на кету, но нынешний очень ярко выявил все накопившиеся в сфере рыбоохраны и добыче кеты проблемы. В составе комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Хабаровском крае не все были согласны с этим предложением, но «за» запрет высказалось большинство — 7 человек из 13. «Против» были 6 человек, включая представителей общин коренных малочисленных народов.

Напомним, осенняя путина официально стартовала в августе и на неё из-за неурожая летней у местных промышленников были другие планы. В первое время рыболовецкие предприятия края шли с опережением графика, но количество кеты в действительности оказалось гораздо меньше прогнозных значений. Полиция долгое время практически не обращала внимания на уличных торговцев браконьерски добытой кетой и начала работать только после ряда публикаций в СМИ. Кстати, утром 27 сентября относительно свежего лосося без документов снова можно было купить «с грузовика» в нескольких районах города.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Дмитрий Иванов
Жителей в низовьях Амура, так называемые малочисленные народы, видимо такие как Крылов накормит?. Желательно со своей зарплаты.Или Росрыболовство, как...
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