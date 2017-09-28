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10:36 (мск), источник: VN.ru

Ледовый дворец «Новосибирск-арена» не будут строить на Горском

Областное правительство приступило к поискам нового места под строительство новой ледовой арены для проведения молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году в Новосибирске.

Об этом 28 сентября сообщил журналистам губернатор Владимир Городецкий в перерыве работы сессии регионального Заксобрания.

«Это компетенция местного органа самоуправления», — сказал губернатор, комментируя решение горсовета об отказе внести изменения в зонирование территории, проектируемой под строительство новой ледовой арены в Новосибирске.

Напомним, что накануне, 27 сентября, во время сессии горсовета Совет депутатов отказался перевести 30 гектаров территории из зоны рекреационного (природного) предназначения в зону многоэтажной застройки для строительства жилого комплекса, который бы обеспечил доход частного инвестора в целях компенсации затрат на строительство «Новосибирск-арена». Речь идет о территории на левом берегу города, неподалеку от метромоста.

«Аргументы в пользу предлагаемого проекта не были услышаны, городской совет имеет свое видение, поэтому мы продолжаем работать над поисками другой модели и места под строительство ледовой арены, — сказал Владимир Городецкий. — Сейчас есть еще больше предпосылок к тому, что именно Новосибирск примет молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Это значит, что новый дворец, конечно, должен быть. Мы в данный момент отрабатываем другую финансово-экономическую модель строительства. Предлагаемая ранее модель предусматривала не только строительство спорткомплекса за счет частных инвестиций.

Инженерные же сооружения (в рамках поручения президента России) планировалось построить совместно с федеральным и региональным бюджетом. Но в рамках этой модели предусматривалось комплексное освоение площадки, где будет выделен земельный участок под строительство жилья, чтобы инвестор, строящий ледовую арену, имел возможность возврата инвестиций. Но так как перезонирование земли под жилую застройку горсовет Новосибирска не утвердил, будем искать другие модели строительства и другие земельные участки для нового спортивного комплекса.

Департамент имущественных и земельных отношений и департамент строительства решают этот вопрос. Думаю, что в ближайшие два месяца мы определимся. Осталось мало времени для принятия решения, начала практического проектирования и строительства.

Напомним, что 2 февраля 2017 года в региональном правительстве был подписан меморандум о взаимодействии в вопросе строительства современной ледовой арены.

Документ подписали губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и председатель совета директоров ООО «Парк чемпионов» Дмитрий Шатохин.

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