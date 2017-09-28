Полтонны санкционной продукции выявлено в Калининграде за полгода
Полтонны санкционной подкарантинной продукции выявлено в Калининградской области за полгода, сообщает
Полтонны санкционной подкарантинной продукции выявлено в Калининградской области за полгода, сообщает
За 6 месяцев сотрудники региональных управления Россельхознадзора, УФСБ России и УМВД России провели в общей сложности 21 рейд.
Прекращено действие семи деклараций соответствия молочной продукции
«Что касается выявления и пресечения фактов незаконного оборота спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за текущий год в регионе проведено 88 проверок, из которых шесть — в оптовых организациях, 82 — в организациях розничной сети. Выявлено 80 правонарушений», — уточняют в