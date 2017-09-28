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11:03 (мск), источник: АиФ Калининград

Полтонны санкционной продукции выявлено в Калининграде за полгода

Полтонны санкционной подкарантинной продукции выявлено в Калининградской области за полгода, сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: Аргументы и факты

За 6 месяцев сотрудники региональных управления Россельхознадзора, УФСБ России и УМВД России провели в общей сложности 21 рейд.

Прекращено действие семи деклараций соответствия молочной продукции из-за обнаружения в продукции антибиотиков и незаявленных растительных жиров.

«Что касается выявления и пресечения фактов незаконного оборота спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за текущий год в регионе проведено 88 проверок, из которых шесть — в оптовых организациях, 82 — в организациях розничной сети. Выявлено 80 правонарушений», — уточняют в пресс-службе.

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