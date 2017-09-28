Полтонны санкционной продукции выявлено в Калининграде за полгода

«Что касается выявления и пресечения фактов незаконного оборота спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за текущий год в регионе проведено 88 проверок, из которых шесть — в оптовых организациях, 82 — в организациях розничной сети. Выявлено 80 правонарушений», — уточняют в пресс-службе.