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12:22 (мск), источник: НТА-Приволжье

Производство сахара в Нижегородской области снизилось на 43,5% за восемь месяцев 2017 года

Как сообщается на сайте Нижегородстата, индекс производства пищевых продуктов за январь-август текущего года по отношению с аналогичным периодом прошлого года составил 105,2%.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, за указанный период в регионе увеличилась выработка мяса птицы, колбасных изделий, мясных консервов, масел растительных нерафинированных и рафинированных, маргарина, сливочного масла, фруктовых консервов, муки, крупы, кондитерских изделий и другой продукции.

Однако с начала года по август на 20,1% сократился выпуск мяса, еще на 11,5% — выпуск макаронных изделий. Почти на 10% снизилось производство фруктовых и овощных соков, на 4,3% — молока, на 1,4% — сыра, на 37% — творога.

Производство сахара снизилось на 43,5%, майонеза — на 13,6%.

Ранее сообщалось, что картофель в Нижегородской области с начала августа подешевел на 42%.

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