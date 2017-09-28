Производство сахара в Нижегородской области снизилось на 43,5% за восемь месяцев 2017 года

Согласно информации, за указанный период в регионе увеличилась выработка мяса птицы, колбасных изделий, мясных консервов, масел растительных нерафинированных и рафинированных, маргарина, сливочного масла, фруктовых консервов, муки, крупы, кондитерских изделий и другой продукции.

Однако с начала года по август на 20,1% сократился выпуск мяса, еще на 11,5% — выпуск макаронных изделий. Почти на 10% снизилось производство фруктовых и овощных соков, на 4,3% — молока, на 1,4% — сыра, на 37% — творога.