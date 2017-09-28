Более 400 млн рублей готовы потратить на экологию в порту Ванино

— Вопрос соблюдения крупными предприятиями экологической безопасности достаточно актуальный для региона. Ситуация находится под постоянным контролем губернатора края Вячеслава Шпорта. Правительство края совместно с контрольными и надзорными органами будет продолжать работу по улучшению экологического благополучия населения, — пообещал чиновник. Напомним, что в марте этого года губернатор края утвердил план мероприятий по обеспечению безопасного и социально-ответственного функционирования и развития порта Ванино. В ходе совещания директор предприятия сообщил, что на сегодня в порту действует пять снегогенераторных установок в комплексе с дробильными установками, прекращено складирование угля открытым способом с двух причалов, прилегающих к жилым домам. В ноябре текущего года планируется установить стационарную автоматическую станцию контроля качества атмосферного воздуха. На природоохранные мероприятия предприятие готово выделить до 2020 года более 400 млн рублей.



Другой проблемной площадкой по переработке угля является бухта Эгге в Советской Гавани. ООО «Компания Ремсталь» в апреле текущего года начала реализовывать инвестиционный проект по перевалке угля с экологическими нарушениями. Деятельность предприятия была временно приостановлена. Компанией разработан комплекс природоохранных мер. В настоящее время на производственной площадке завершены монтаж ливневой канализации, бетонирование площадок, установлены пылеветрозащитные щиты со специализированной сеткой для открытых угольных складов, смонтированы на мачтах снегогенераторы, модернизирована судопогрузочная машина.