Более 400 млн рублей готовы потратить на экологию в порту Ванино
В правительстве региона обсудили вопросы охраны природы в морских портах.
В правительстве региона обсудили вопросы охраны природы в морских портах.
Вопросы, связанные с обеспечением экологической безопасности в регионе, обсудили на заседании совета по морской деятельности в правительстве края. В частности, особое внимание было уделено работе морских портов при перевалке угля открытым способом. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в
Совещание провел первый заместитель председателя правительства края по экономическим вопросам Василий Шихалёв.
— Вопрос соблюдения крупными предприятиями экологической безопасности достаточно актуальный для региона. Ситуация находится под постоянным контролем губернатора края Вячеслава Шпорта. Правительство края совместно с контрольными и надзорными органами будет продолжать работу по улучшению экологического благополучия населения, — пообещал чиновник. Напомним, что в марте этого года губернатор края утвердил план мероприятий по обеспечению безопасного и
Другой проблемной площадкой по переработке угля является бухта Эгге в Советской Гавани. ООО «Компания Ремсталь» в апреле текущего года начала реализовывать инвестиционный проект по перевалке угля с экологическими нарушениями. Деятельность предприятия была временно приостановлена. Компанией разработан комплекс природоохранных мер. В настоящее время на производственной площадке завершены монтаж ливневой канализации, бетонирование площадок, установлены пылеветрозащитные щиты со специализированной сеткой для открытых угольных складов, смонтированы на мачтах снегогенераторы, модернизирована судопогрузочная машина.