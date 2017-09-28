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11:59 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Фонд Чулпан Хаматовой добился переименования красноярского клона

Организацию «Подари жизнь 24» обязали сменить название.

Источник: Reuters

Благотворительный фонд «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой и Дины Корзун добился переименования красноярского клона с таким же названием. Организацию «Подари жизнь 24» обязали подать документы в Минюст с новой версией наименования. Об этом сообщил «КоммерсантЪ».

Адвокат фонда Юлий Тай рассказал журналистам, что решение о смене названия организация «Подари жизнь 24» должна принять в течение 10 дней, а подать документы — спустя 15 дней. Клону нужно убрать из своего наименования слова «Подари жизнь». Кроме того, суд обязал организацию выплатить компенсацию в размере 50 тысяч рублей.

«Мы просили установить астрент — судебную неустойку по прогрессивной шкале: 100 тыс. рублей за первую неделю неисполнения судебного акта, 200 тыс. рублей за вторую, 300 тыс. рублей за третью и так далее, но в этой части иска решением суда отказано», — сказал Тай.

Также адвокат отметил, что решение суда станет «абсолютным прецедентом» в сфере НКО. Юрист заявил, что при честной работе фонда-двойника проблема с одинаковыми наименованиями «решалась бы в частном порядке», а к громкому судебному разбирательству привело поведение «красноярских благотворителей».

«Мы надеемся, что случай с фондом “Подари жизнь” положит начало изменению законодательства касаемо наименований и защиты их уникальности. Нормы закона должны распространяться как на коммерческие организации, так и на НКО», — сказал Юлий Тай.

Напомним, около года назад фонд «Подари жизнь» обратился в суд с иском к организации-двойнику, зарегистрированной в Красноярске. Организация «Подари жизнь 24» представлялась как филиал московского фонда и собирала деньги якобы для помощи детям. Представители Хаматовой и Корзун заявляли, что деятельность клона «создает угрозу самой идее благотворительности, базирующейся на доверии».

Ранее красноярские суды отказались удовлетворить иск московского фонда, ссылаясь на Гражданский кодекс, нормы которого охраняют лишь названия коммерческих организаций. Однако Верховный суд встал на сторону москвичей.

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