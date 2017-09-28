Фонд Чулпан Хаматовой добился переименования красноярского клона

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Благотворительный фонд «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой и Дины Корзун добился переименования красноярского клона с таким же названием. Организацию «Подари жизнь 24» обязали подать документы в Минюст с новой версией наименования. Об этом сообщил «КоммерсантЪ».

Адвокат фонда Юлий Тай рассказал журналистам, что решение о смене названия организация «Подари жизнь 24» должна принять в течение 10 дней, а подать документы — спустя 15 дней. Клону нужно убрать из своего наименования слова «Подари жизнь». Кроме того, суд обязал организацию выплатить компенсацию в размере 50 тысяч рублей.

«Мы просили установить астрент — судебную неустойку по прогрессивной шкале: 100 тыс. рублей за первую неделю неисполнения судебного акта, 200 тыс. рублей за вторую, 300 тыс. рублей за третью и так далее, но в этой части иска решением суда отказано», — сказал Тай.

Также адвокат отметил, что решение суда станет «абсолютным прецедентом» в сфере НКО. Юрист заявил, что при честной работе фонда-двойника проблема с одинаковыми наименованиями «решалась бы в частном порядке», а к громкому судебному разбирательству привело поведение «красноярских благотворителей».

«Мы надеемся, что случай с фондом “Подари жизнь” положит начало изменению законодательства касаемо наименований и защиты их уникальности. Нормы закона должны распространяться как на коммерческие организации, так и на НКО», — сказал Юлий Тай.

Напомним, около года назад фонд «Подари жизнь» обратился в суд с иском к организации-двойнику, зарегистрированной в Красноярске. Организация «Подари жизнь 24» представлялась как филиал московского фонда и собирала деньги якобы для помощи детям. Представители Хаматовой и Корзун заявляли, что деятельность клона «создает угрозу самой идее благотворительности, базирующейся на доверии».