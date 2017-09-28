Фонд Чулпан Хаматовой добился переименования красноярского клона
Организацию «Подари жизнь 24» обязали сменить название.
Организацию «Подари жизнь 24» обязали сменить название.
Благотворительный фонд «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой и Дины Корзун добился переименования красноярского клона с таким же названием. Организацию «Подари жизнь 24» обязали подать документы в Минюст с новой версией наименования. Об этом сообщил «КоммерсантЪ».
Адвокат фонда Юлий Тай рассказал журналистам, что решение о смене названия организация «Подари жизнь 24» должна принять в течение 10 дней, а подать документы — спустя 15 дней. Клону нужно убрать из своего наименования слова «Подари жизнь». Кроме того, суд обязал организацию выплатить компенсацию в размере 50 тысяч рублей.
«Мы просили установить астрент — судебную неустойку по прогрессивной шкале: 100 тыс. рублей за первую неделю неисполнения судебного акта, 200 тыс. рублей за вторую, 300 тыс. рублей за третью и так далее, но в этой части иска решением суда отказано», — сказал Тай.
Также адвокат отметил, что решение суда станет «абсолютным прецедентом» в сфере НКО. Юрист заявил, что при честной работе
«Мы надеемся, что случай с фондом “Подари жизнь” положит начало изменению законодательства касаемо наименований и защиты их уникальности. Нормы закона должны распространяться как на коммерческие организации, так и на НКО», — сказал Юлий Тай.
Напомним, около года назад фонд «Подари жизнь» обратился в суд с иском к
Ранее красноярские суды отказались удовлетворить иск московского фонда, ссылаясь на Гражданский кодекс, нормы которого охраняют лишь названия коммерческих организаций. Однако Верховный суд встал на сторону москвичей.