Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: РФ мстит за убийство своего генерала: десятки погибших
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Посол ФРГ рассказал о реакции инвесторов на скандал с турбинами
Ученые заявили о вреде кипяченой воды
Киев ответил на призыв Венгрии забыть о "европейской Украине"
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
СМИ: Виктория Боня рассекретила имя своего жениха
СМИ: Лорак в платье с эффектом обнаженного тела
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
Саакашвили об Украине: города, не торгующие с РФ, в отчаянии
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Актер Егор Клинаев погиб в Москве во время помощи участникам ДТП
Дибров удивил светскую Москву своим видом
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
12Взрыв военных складов под Винницей
11:21 (мск), источник: ivbg.ru

В Ленобласти могут построить новые паромы для Усть-Луги

О том, что новые железнодорожные паромы могут быть построены в 47 регионе «Коммерсанту» сообщили на выставке «Нева-2017». Возможным подрядчиком станет частный ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод».

Паромы будут следовать по маршруту Усть-Луга (Ленобласть) — Балтийск (Калининградская область). На «Невском заводе» информацию не комментируют. Эксперты считают, что преимущества завода в опыте работы, географическом положении и заявленной цене.

На три парома выделят 14,1 млрд рублей. Из них 5.1 млрд выделят из федерального бюджета. Остальные деньги даст Газпромбанк.

Сообщается, что Путин уже дал разрешение на выделение средств.

Источник «Ъ» сообщил, что владельцем паромов будет государственный Росморречфлот.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Зафиксирована четвёртая сильная вспышка на Солнце
Иран назвал приоритетную задачу США в Сирии
Лидер «Христианского государства» был судим за убийство и разбой
Владельца «ВИМ-Авиа» вызвали на допрос
Умер основатель Playboy Хью Хефнер
Информатор ВАДА Родченков заочно арестован в России
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
Нарезной уже не тот: что происходит с качеством хлеба в России
Спорт
Унижение от дьяволов. Надежда от дьяволят Вчера ЦСКА без шансов уступил на своем поле «МЮ» — 1:4. Все пропущенные мячи стали следствием грубейших ошибок игроков обороны
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
В Воронежском роддоме перепутали пол младенца Жительница города Лиски Воронежской области Оксана Колесникова очень удивилась, обнаружив уже дома, что родила не дочку Машу, а сына Мишу.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь