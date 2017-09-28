В Ленобласти могут построить новые паромы для Усть-Луги
О том, что новые железнодорожные паромы могут быть построены в 47 регионе «Коммерсанту» сообщили на выставке «Нева-2017». Возможным подрядчиком станет частный ООО «Невский
О том, что новые железнодорожные паромы могут быть построены в 47 регионе «Коммерсанту» сообщили на выставке «Нева-2017». Возможным подрядчиком станет частный ООО «Невский
Паромы будут следовать по маршруту
Сообщается, что Путин уже дал разрешение на выделение средств.
Источник «Ъ» сообщил, что владельцем паромов будет государственный Росморречфлот.