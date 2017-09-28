«Ликвидация аварийного участка»: на трассе Екатеринбург-Пермь закроют поворот на Бисерть

Отмечается, что будут внесены изменения в проект организации дорожного движения для всего транспорта. Теперь нельзя будет повернуть налево при въезде/выезде к поселку Бисерть.

«Для заезда в Бисерть при движении со стороны Перми рекомендовано использовать разворот на км 258+500 с проездом через территорию АЗС «Газпромнефть», для движения в сторону Екатеринбурга при выезде из Бисерти рекомендовано использовать разворот на км 256+800 с проездом через территорию комплекса дорожного сервиса ПСХК «Киргишанский», — сообщили Накануне.RU в ФКУ «Уралуправтодор».