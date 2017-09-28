Прецедент: В Перми под снос пошёл дом, в который уже заселились жильцы

В Перми в Мозырьском переулке 27 сентября снесли жилой трёхэтажный дом, что стало прецедентом. В здание уже заселились жильцы и сделали ремонт в своих квартирах. Теперь оставшимся без жилья людям придётся ещё и оплатить расходы по сносу объекта, сообщают местные СМИ.

История уходит своими корнями в 2013 год, когда на участке, предназначенном под индивидуальное жилищное строительство, застройщик возвёл многоквартирный дом. Объект возводился при участии 16 дольщиков.

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Новостройка была самовольно подключена к сетям, экспертизу стройнадзора не прошла. В 2013 году суд обязал собственника снести здание за свой счет. Но этого не произошло. Застройщика признали виновным в мошенничестве и приговорили к пяти годам лишения свободы. Пострадавшие дольщики, для которых этот дом оказался единственным жильём, не торопились покидать свои квартиры. Исполнительное производство по сносу в 2016 году приостановили, дав людям срок для выселения, сообщает телекомпания «РифейПермь».

Люди, оставшиеся без жилья в результате преступных действий застройщика, могут получить жилье в маневренном фонде. Семь человек уже воспользовалась этим правом, отмечает портал nesekretno.ru.

По данным портала 59.ru, один из жильцов утверждает, что ему отказали в предоставлении жилья в маневренном фонде.

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В спорном доме оставались жить собственники земельного участка. До последнего они надеялись избежать сноса и узаконить здание, подведя под статус «индивидуального жилого строительства».

Пострадавшие жильцы считают, что дом нельзя было сносить 28 сентября, поскольку 21 сентября на определение суда о возобновлении исполнительного производства подали жалобу. Выяснилось, что чиновники действовали на основании типового положения от 2006 года, где речь о сносе некапитальных строений, тогда как дом в Мозырьском переулке — капитальный. В 2013 году после суда это положение утратило силу и было заменено на другое. У администрации не было полномочий принимать решение о сносе постройки.

Но судебные приставы и юристы районной администрации уверяют, что никакой жалобы нет. Позиция властей весьма жёсткая: произошедшее должно стать своего рода прецедентом и показательным уроком для предприимчивых бизнесменов, решивших незаконно заработать, сообщает «РифейПермь».