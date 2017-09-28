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11:00 (мск), источник: Om1.ru

Омскую барахолку переносят в «Торговый город»

Свою работу на новом месте рынок поддержанных вещей начнет с 14 октября.

Сегодня, 28 сентября, в мэрии Омска сообщили о переносе рынка подержанных вещей на Левобережье.

Так, уже с 14 октября новая площадка откроется в «Торговом городе» на месте «продуктовой оптовки». Для этого есть все условия. В частности, участок полностью асфальтирован, можно установить прилавки и контейнеры, имеются туалеты, рядом расположены парковки.

Обеспечить перемещение барахолки с улицы Богдана Хмельницкого на Левый берег поручил и.о. мэра Сергей Фролов.

Как отметили в департаменте городской экономической политики, торговые места будут предоставляться бесплатно. Режим работы рынка поддержанных вещей останется прежним — по выходным дням.

До 14 октября, а именно 30 сентября, 1, 7 и 8 октября, торговля будет проходить на Богдана Хмельницкого.

О начале работы новой цивилизованной площадки торговцев и постоянных посетителей рынка проинформируют заранее.

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