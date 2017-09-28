Четвертый этап пуска тепла в Екатеринбурге: куда звонить, если холодно

Финальный этап подключения к теплу стартовал в Свердловской области, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

По данным министерства энергетики и ЖКХ Среднего Урала, утром 28 сентября в регионе отапливается 78% жилфонда и 95% учреждений социальной сферы, включая 96% школ, 94% детских садов и 97% больниц. На 100% получили тепло 64 территории. Обогреть всех чиновники и энергетики обещают не позднее 1 октября.

Хуже всего дела с отопительным сезоном обстоят в Полевском городском округе (75%), Нижнесергинском районе (72%), Каменском ГО (61%) и Екатеринбурге (54%). Правда, нужно учесть, что целый ряд потребителей (УК и ТСЖ) для экономии средств и удобства расчётов, приняли решение о начале отопления своих домов с 1 октября.

Нужно также отметить, что с 1 октября 23017 года во всех городах и районах Свердловской области будут открыты горячие линии по подаче тепла. В частности жителям Екатеринбурга, в случае его отсутствия, нужно будет звонить по телефонам: 8-(343)-222−3−005,005. Телефоны горячих линий в других муниципалитетах можно найти на сайте министерства энергетики и ЖКХ региона.

В Екатеринбурге с 28 по 30 сентября власти и энергетики обещают обогреть следующие улицы и районы:

Верх-Исетский район.

А. Барбюса, Токарей, Татищева, Репина, 3 Интернационала, Бебеля, Готвальда, Колмогорова, Опалихинская.

Орджоникидзевский район.

Локальная котельная: Фронтовых бригад, 18.

Кировский район.

Пионерский посёлок (Учителей, Сулимова, Данилы Зверева, пер. Парковый, Омская, Уральская, Июльская, Пионеров, Советская).

Ленинский район.

Центр (Карла Либкнехта, Толмачева, Пушкина, Малышева, Горького).

Октябрьский район.

Карла Либкнехта, Красноармейская, Луначарского, Тверитина.

Чкаловский район.