Источник опроверг информацию о бегстве собственника «ВИМ-Авиа» за рубеж

Источник: Агентство «Москва»

«Мурсекаев не покидал страну, он находился в Казани, где расположен головной офис перевозчика. Сегодня его допросят в СКР — он едет туда в сопровождении адвокатов, не исключено задержание», — сказал он.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько сообщал, что Мурсекаев не отвечал на звонки, и предположил, что предприниматель мог покинуть Россию.

Источник также отметил, что 26 сентября по делу «ВИМ-Авиа» были допрошены руководители юридической службы аэропорта «Домодедово», а также руководство отдела, отвечающего за поставки топлива в воздушной гавани.

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28 сентября стало известно, что Мосстройэкономбанк (М Банк) в лице конкурсного управляющего Госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» подал иск в Арбитражный суд Татарстана о признании авиакомпании «ВИМ-Авиа» банкротом.

Ранее в тот же день Министерство транспорта сообщило, что самолеты авиакомпании «ВИМ-Авиа» продолжат регулярные полеты до 15 октября, на следующий день перевозки прекратятся. Купившие билет смогут вернуть деньги.

Первый сигнал о появлении финансовых проблем «ВИМ-Авиа» поступил в середине прошлой недели, когда авиакомпания обратилась за поддержкой в предоставлении операционных кредитов в размере 500 миллионов рублей. Общий долг авиакомпании перед кредиторами, по данным Росавиации, составляет семь миллиардов рублей.